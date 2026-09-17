¿Te cuesta tomar decisiones por tu cuenta sin consultar antes a tu padres, aún siendo adulto? No eres el(la) único(a), ya que miles de personas pasan por esta situación. En ese sentido, los expertos en psicología consideran que esta dependencia constante puede revelar una falta de autonomía emocional, aunque existen más respuestas al respecto. Para conocerlas, sigue leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Los expertos en psicología coinciden: quienes caminan rápido no es por estar apurados, sino que buscan ser eficientes con su propio tiempo

Los padres son nuestros mentores, ya que tienen más experiencias vividas a comparación de nosotros. En ese caso, siempre viene bien recibir algún consejo con la finalidad de tomar buenas decisiones en cada paso que realicemos, pero lo preocupante surge cuando dependemos siempre de sus opiniones.

Dicha conducta suele revelar muchos factores de una personalidad, así lo explican distintos investigadores de la psicología. ¿Qué conclusiones han obtenido los profesionales de salud mental?

Lo preocupante surge cuando el hijo depende mucho de las decisiones de sus padres en cada aspecto de su vida. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dimenshtein Olga

Qué dice la psicología sobre depender de los padres en la etapa adulta

Tomás Santa Cecilia, psicólogo consultor y máster en Psicología Cognitiva Conductual, brinda puntos interesantes sobre este comportamiento en Psicología y Mente . Para el profesional, esta dependencia surge cuando el hijo adulto siente inseguridad, culpa o malestar si actúa sin consultar a sus papás.

En ese sentido, la persona no puede decidir dónde trabajar, qué estudiar, cómo manejar su dinero o si el hombre o la mujer que conocen es ideal para iniciar una relación amorosa, ya que priorizan la opinión de sus progenitores.

Santa Cecilia considera que este hábito puede demostrar que el individuo acepta las opiniones de los demás por encima que las suyas. Si esto se realiza con frecuencia, tendrá efectos negativos en su confianza y autoestima, ya que no sentirá felicidad con el rumbo de su vida.

Además, la autonomía emocional no se desarrolla en su totalidad, pues las decisiones no son propias, sino de los padres. Por lo tanto, no tendrá una imagen positiva de sí mismo y le costará afrontar cualquier dificultad que se presente en su camino.

La dependencia emocional hacia los padres en la etapa adulta afecta la confianza y la autoestima, así indican los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

De dónde proviene esa dependencia emocional a los padres en la etapa adulta

Tomás Santa Cecilia precisa que este comportamiento surge desde la infancia, dependiendo cómo fue la relación familiar. En ese caso, el profesional considera que existen distintos factores:

Apego inseguro: el hijo recibió muchas exigencias y pocos reconocimientos afectuosos.

el hijo recibió muchas exigencias y pocos reconocimientos afectuosos. Sobreprotección: los padres se acostumbraron a resolverlo todos los problemas en su infancia o adolescencia.

los padres se acostumbraron a resolverlo todos los problemas en su infancia o adolescencia. Falta de límites personales: los padres se involucraron demasiado en las emociones o problemas de sus hijos; es así que la personas no sabe cómo reaccionar ante las dificultades.

los padres se involucraron demasiado en las emociones o problemas de sus hijos; es así que la personas no sabe cómo reaccionar ante las dificultades. Culpa emocional: si el hijo recibe palabras como “todo lo hice por ti” por parte de sus padres, puede sentir que está en deuda con ellos.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram .