Sostener la mirada mientras se habla con alguien transmite mucho más de lo que dices con las palabras. Expertos en psicología aseguran que las personas que miran fijamente a los ojos buscan conectar mejor con los demás, pero existen otras respuestas interesantes. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Para conocer la respuesta, sigue leyendo este artículo informativo.

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Mirar a los ojos no suele ser fácil, ya que la mayoría desvía el contacto visual en cuestión de segundos; sin embargo, hay personas que logran cumplirlo. Puede parecer intimidante o incómodo, pero esta simple acción suele revelar distintas respuestas en el rubro psicológico.

No todos tienen la facilidad de mirar fijamente a los ojos hacia los demás. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que miran fijamente en una conversación

Los psicólogos consideran que mirar fijamente a los ojos durante una conversación se trata de una manera poderosa de comunicación no verbal. Con este simple hábito, se transmite emociones, intenciones y se refuerza lo que se está expresando con palabras.

Eso sí, cuando la mirada atenta se prolonga por varios minutos se pueden intensificar las emociones que se están experimentando en ese preciso momento. Por ejemplo, si mantienes una comunicación con algún familiar o amigo, y lo miras fijamente, estás transmitiéndole confianza.

En términos simples, las personas que ponen en práctica esta acción son seguras de sí mismas y transmiten solidez con lo que está expresando. Para complementar, el psicólogo Arturo Torres señala que estas no suelen mentir con frecuencia, ya que acostumbran a expresar sinceridad en sus palabras.

Sostener la mirada fijamente hacia la otra parte no siempre tiene que ser positivo. Otros estudios añaden que esta costumbre se puede interpretar como una señal de desafío e intimidación únicamente en contextos de tensión o conflicto.

Mirar fijamente a los ojos intensifica la emoción de la situación, según los expertos en psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Por qué hay personas que evitan el contacto visual

Según estudios en salud mental, estos individuos tienen esta dificultad debido a distintas razones psicológicas, tales como ansiedad social, mucha inseguridad, se sienten culpables o cuentan con mucha vergüenza. Pese a ello, la situación puede mejorarse con el apoyo de un profesional en la materia.