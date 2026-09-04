Si la idea de empacar maletas o salir de la rutina te genera incomodidad en lugar de entusiasmo, no tienes por qué considerarte como alguien aburrido. Distintos especialistas en psicología tienen una perspectiva diferente sobre esta preferencia tras realizar distintas investigaciones al respecto. En caso te animes a descubrir qué dice la ciencia, te invito a leer este artículo informativo.

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Seguramente has tenido oportunidades de visitar lugares que, para otras personas, serían mágicos de conocer; además que se trata de una forma de escaparse de la rutina, pero no lo intentaste porque te parecía totalmente aburrido.

En ese sentido, te interesaría conocer por qué no te agrada viajar a comparación de otras personas que no desaprovecharían esas oportunidades. Para ello, es importante que descubras los resultados obtenidos por distintas investigaciones psicológicas.

Hay personas que les aburre viajar porque tienen una preferencia de quedarse en sus casas, ya que se sienten cómodas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que no les gusta viajar

En una entrevista otorgada al diario Hola.com , la psicóloga Leticia Martín Enjuto enfatizó que no se debe sentir preocupación o rareza en caso no exista esa afinidad con los viajes; al contrario, suele revelar cosas interesantes.

Para la especialista, aquellas personas que rechazan visitar otros lugares suelen demostrar que tienen una mayor preferencia por la estabilidad, la rutina y entornos familiares. Lo último mencionado es importante, ya que se puede concluir que estos individuos les cuesta desprenderse de sus vínculos más cercanos.

“Algunas personas experimentan un mayor bienestar cuando pueden anticipar lo que va a ocurrir y conservar hábitos cotidianos que les proporcionan seguridad emocional. Esa necesidad de estabilidad es tan legítima como la búsqueda de novedad”, añade al medio citado.

Enjuto también considera que existen otros factores, tales como las condiciones económicas o experiencias en viajes que no resultaron agradables. Por esa razón, deciden mantenerse en sus hogares en lugar de conocer otros paisajes urbanos o rurales.

Los psicólogos señalan que las personas que evitan los viajes es porque sienten estrés durante el proceso para visitar un lugar en específico. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Es importante señalar que evitar algún viaje no significa necesariamente que el ser humanos carece de ambición o espíritu aventurero; existe individuos que están bien enfocados en sus objetivos que no encuentran sentido en cambiar de entorno.

Por su parte, el portal Se Rene señala que el poco gusto por realizar viajes suele asociarse con estímulos de estrés. ¿En qué sentido? Hay personas que consideran un proceso agotador el tener que visitar otros lugares, ya que necesitan despertarse temprano, empacar maletas, verificar si el vuelo está correctamente reservado o llegar puntual a un punto en específico.

Con lo señalado, no tienes que sentirte raro en caso no te agrade viajar; recuerda que cada ser humano tienes sus propios gustos y deben ser respetados. Eso sí, no sería mala idea que visites ciertos lugares de vez en cuando para que vivas otro tipo de experiencia.