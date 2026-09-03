Rechazar el apoyo de amigos o familiares puede parecer una señal de independencia o fortaleza, pero dicha actitud solo oculta algo más profundo. Los expertos en psicología explican que este comportamiento suele ser una mecanismo de defensa que pretende esconder la vulnerabilidad, pero existen otras respuestas al respecto. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Dicha actitud no solo ocurre cuando estás realizando alguna responsabilidad que te da muchas complicaciones, también aparece al experimentar tristeza por un mal momento. Prefieres esconder ese “dolor” y no expresar lo que sientes.

En ese sentido, los especialistas en salud mental han realizado investigaciones para conocer por qué estas personas no desean recibir ayuda de los demás, obteniendo respuestas que captarán tu atención totalmente.

La psicología tiene una perspectiva interesante sobre este comportamiento. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que rechazan cualquier tipo de ayuda

Un artículo del portal Psicología y Bienestar considera que este comportamiento suele formarse desde la infancia. Hay padres que tienen la costumbre de inculcar a sus hijos en no quejarse demasiado, resolver los problemas sin molestar a otros o seguir hacia adelante a pesar de cualquier inconveniente.

En un primer momento, se puede considerar que dicho individuo está forjando una mentalidad resiliente y capaz de superar cualquier obstáculo, pero se trata de un grave error. Según el sitio web citado, dicha actitud ocasiona que aumente el malestar emocional, la ansiedad, el cansancio y la sensación de sentirse solos todo el tiempo.

Otros estudios señalan que las personas que rechazan o evitan pedir ayuda a los demás tienen el temor de sentirse juzgadas por los demás; es decir, imaginan que se sentirán vulnerables si comentan lo que sienten, pues serán rechazadas y prefieren mantener ese dolor en su interior.

También tienen la fiel creencia de que solicitar algún tipo de ayuda es una señal de debilidad. Entonces, intentan mostrarse “fuerte”, aunque en su interior estén experimentando tristeza o bloqueo emocional.

Por su parte, Unobravo añade que estos seres humanos tienen la firme idea de que sus sentimientos o necesidad son menos importantes que las de los demás. Es así que evitan expresar lo que están sintiendo con la finalidad de no ser percibido como una carga.

“El miedo a ser juzgados llevar a creer que tenemos que parecer impecables en todas nuestras funciones, tanto en el trabajo, en la familias, en las relaciones, etc.”, se lee en el sitio web citado.

Según estudios de psicología, las personas que presentan este comportamiento experimentan altos niveles de soledad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Cómo solicitar apoyo en los momentos difíciles, según los psicólogos

Posiblemente te sientas identificado con esta actitud; sin embargo, es necesario cambiarlo para que formes mejores vínculos y, sobre todo, te sientas mejor contigo mismo. En ese caso, los profesionales de psicología han revelado una serie de consejos clave que pueden ayudarte a solicitar ayuda sin sentir debilidad:

Pregúntate de dónde viene la idea de no solicitar ayuda en situaciones difíciles.

Practica pequeñas peticiones en tu día a día, tal como que te ayuden a guardar un objeto en tu casa, con una tarea en tu trabajo, etc.

Comunica con claridad tus necesidades o sentimientos con la personas al cual tengas más confianza.

Como última opción, recurre a un profesional de psicología para que lleves una terapia y mejorar este punto débil.

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