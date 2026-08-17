¿Eres una persona que está acostumbrada a contar los escalones cada vez que subes y bajas las escaleras? Te puede parecer algo sin importancia; sin embargo, los expertos en psicología señalan que este gesto suele revelar mucho más de tu propia mente. Para conocer qué indica la ciencia sobre este comportamiento, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

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Una gran cantidad de personas sube escaleras cada día, ya sea por razones laborales, médicas, educativas, entre otras situaciones. Es un práctica que lo has realizado en algún momento; sin embargo, hay individuos que tienen la extraña costumbre de contar los escalones.

Se puede concluir que se trata de una forma de entretenimiento, pero distintos estudios en psicología tienen una perspectiva completamente diferente, vinculándolo a trastornos y rasgos negativos de la personalidad.

Puede parecer una forma de entretenerse, pero también revela un patrón sumamente negativo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que cuentan los escalones al subir y bajar escaleras

Si bien contar escalones puede parecer algo inofensivo, lo alarmante surge cuando la conducta se vuelve repetitiva. En ese caso, Medical News Today vincula dicha costumbre con el conteo compulsivo, una manifestación del trastorno obsesivo compulsivo (TOC).

De acuerdo a Mayo Clinic , el TOC obliga a la persona a sentir la necesidad de realizar acciones compulsivas para aliviar el estrés que siente. Le cuesta ignorar sus pensamientos o impulsos molestos, ya que, en su intento de liberarse de ellos, nuevamente reaparecen.

Este trastorno suele afectar tanto a hombres como a mujer por igual. Dependerá del grado de severidad para que afecte la calidad de vida de una persona. Si bien no existe una cura definitiva, existen tratamiento para reducir esos pensamientos intrusivos.

Los psicólogos afirman que la costumbre de contar escalones con frecuencia se relaciona al TOC. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dennis Zhu

Eso sí, un profesional de salud mental debe determinar si la persona cuenta con este patrón, pues otros estudios señalan que la costumbre de contar escalones también se trata de un intento de evadir la ansiedad o la incertidumbre.

Pese a estos puntos negativos, otros expertos en psicología señalan que la persona puede realizar dicho conteo como un pasatiempo libre. Tal como te indiqué anteriormente, dependerá con qué frecuencia lo realiza.

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