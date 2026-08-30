Sentir culpa o duda cada vez que compras algo para tu propio bienestar es una conducta más habitual de lo que parece. En ese sentido, los expertos en psicología señalan que la dificultad para gastar dinero en uno mismo no solo puede significar que seas tacaño, ya que existen otros motivos al respecto. Para conocer los detalles al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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Posiblemente te sientas identificado con este comportamiento. Verifica si necesitas algo y, aunque tienes toda la intención de comprarlo, finalmente te arrepientes o consideras que no es necesario en ese preciso momento.

Puedes considerar que tienes una buena práctica para administrar tu dinero; sin embargo, los psicólogos han realizado múltiples estudios para comprender por qué existen personas que evitan gastar dinero en sí mismas. Ante ello, se han obtenido interesantes conclusiones.

Las personas que presentan esta actitud están enfocados totalmente en ahorrar su dinero. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que evitan gastar dinero en sí mismas

Es bueno tener la idea clara de ahorrar cuando sea necesario, pero lo alarmante surge cuando la persona evita gastar dinero cuando sabe que es sumamente importante. En ese sentido, esta conducta se puede interpretar como “ansiedad por escasez”, según lo señalado por los investigadores Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir.

Dicho término es definido como el temor a que los recursos económicos no sean suficientes pese a que la persona cuenta con una buena estabilidad financiera. En ese caso, sienten culpa cuando realizan una compra importante o no están ahorrando el dinero suficiente.

Otros estudios también señalan que estos individuos suelen presentar disonancia cognitiva; es decir, el malestar o la tensión interna de contar con dos pensamientos contradictorias.

En el caso de evitar gastar dinero, el ser humano puede pensar que se merece dicha compra, pero, en cuestión de segundos, aparece un pensamiento de no hacerlo. Tras ese choque de ideas, finalmente resulta ganador aquel que lo incentivaba a no gastar su dinero.

Este tipo de personas consideran que, si realizan la compra, tendrán complicaciones económicas en un futuro. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo mejorar tu relación con el dinero cada día

Para el portal BMI, la acción de mejorar la relación con el dinero se empieza con pequeños cambios, tales como identificar qué emociones impulsan tus gastos y reemplazarlos por métodos que favorezcan tu bolsillo. En ese caso, brinda los siguientes consejos:

Registra tus gastos diarios sin juzgarte.

Espera 24 horas antes de realizar una compra; así identificarás si la necesitas.

Identifica tus disparadores emocionales al momento de realizar una compra.

Establece metas financieras claras y revisa tus finanzas.