Hay quienes siempre llevan sus artículos reutilizables para así ayudar al medio ambiente y no contaminar más porque estas tardan entre 100 y 500 años en degradarse, mientras que otros deben recurrir al pago por una porque realizaron compras de último minuto y no pueden llevar los artículos en la mano. Frente a esto, para muchos es lógico guardarla para usarla luego porque tuvo un costo extra, mientras que para otros es una necesidad tirarlas a la basura. ¿Te has puesto a pensar por qué algunas personas guardan las bolsas del supermercado? Para muchos puede ser una señal de que son acumuladores; sin embargo, los expertos tienen otra lectura sobre esto. Y es que el conservar objetos “por si acaso” se entiende como una mentalidad de prevención que refleja el deseo de estar listo frente a la escasez o imprevistos.

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¿Qué dice la psicología de las personas que guardan las bolsas del supermercado?

Guardar bolsas de plástico para volver a usarlas es una costumbre, pero especialistas explican que detrás de este comportamiento pueden influir factores emocionales, culturales y prácticos. Según los expertos, esto responde a un control preventivo y a un instinto de supervivencia. No es simple desorden: la psicología indica que las personas preservan posibilidades futuras y buscan seguridad ante imprevistos, guardando soluciones prácticas para problemas que aún no existen.

Conservar objetos útiles es un comportamiento completamente normal. (Foto: Anna Shvets / Pexels)

¿Por qué muchas personas guardan las bolsas de plástico del supermercado?

Estos productos suelen tener una segunda vida y se pueden reutilizar para botar la basura, guardar otros objetos, ropa y hasta volver a usaras para ir al mismo supermercado; sin embargo, no todos lo hacen por este motivo.

Los expertos destacan rasgos psicológicos principales:

Mentalidad de prevención: conservar objetos “por si acaso” refleja el deseo de estar listo frente a la escasez o imprevistos.

conservar objetos “por si acaso” refleja el deseo de estar listo frente a la escasez o imprevistos. Ahorro y control: muestra una personalidad ahorrativa que cuida sus recursos y necesita dominar lo que posee.

muestra una personalidad ahorrativa que cuida sus recursos y necesita dominar lo que posee. Valor de utilidad: las personas no ven basura, sino herramientas funcionales para la basura del baño, la cocina o mudanzas.

las personas no ven basura, sino herramientas funcionales para la basura del baño, la cocina o mudanzas. Apego moderado: en su justa medida es solo un hábito práctico, pero un rechazo absoluto a tirarlas puede reflejar ansiedad o apego emocional.

Abrir un cajón y encontrar una bolsa llena de otras bolsas de plástico es una escena familiar en millones de hogares. (Foto: Julia M Cameron / Pexels)

Eso sí, debes prestar atención y evitar que se convierta en un problema cuando la acumulación quita espacio vital en la casa o causa ansiedad extrema botar una simple bolsa.

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