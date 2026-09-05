¿Te ha pasado que, en medio de una pausa, sientes la obligación de seguir hablando para romper la tensión? Si bien puede interpretarse como una forma de mantener activa la conversación, los expertos en psicología advierten que puede transmitir cierta falta de seguridad ante los demás, pero no es la única razón. Para entender un poco más sobre qué ocurre la mente en estos momentos, sigue leyendo este artículo informativo.

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Estas situaciones suelen ocurrir cuando estás en plena cita o interactúas por primera vez con personas desconocidas. En algún punto, la conversación queda estancada y se produce un silencio incómodo; es normal que ocurra ello, pero hay personas que no lo toleran y siguen hablando de más.

Se puede interpretar como una habilidad que tiene el hombre o la mujer para extender la conversación, pero los especialistas en salud mental han realizado estudios para comprender por qué realizan dicha acción. Es necesario que sepas las conclusiones.

Puede interpretarse como una persona con buenas habilidades comunicativas, pero la psicología tiene otra perspectiva. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que habla de más para evitar silencios incómodos

Para la psicóloga Verónica Muñoz , existen distintas razones por las cuales una persona realiza esta acción cuando existe un silencio incómodo. Una de ellas es la ansiedad social, pues el hombre o la mujer experimenta incomodidad con los silencios al considerar que serán criticadas por no tener fluidez en una conversación.

Entran en un momento de nerviosismo debido a que imaginan que la interacción no está siendo agradable por la otra parte. Es así que comienzan a hablar de más para que ese diálogo siga manteniéndose por un buen tiempo.

También puede ser un reflejo de inseguridad, según Muñoz. Estos individuos tienen poca confianza durante sus conversaciones, pues creen que un silencio incómodo puede significar falta de interés o aburrimiento.

Dicha perspectiva de la profesional puede vincularse al miedo al rechazo que sienten estas personas. En sus mente interpretan que estos silencios incómodos es un clara señal de poco interés en la conversación, cuando necesariamente no sea así; entonces, ese temor intensifica la necesidad de mantener el diálogo.

Con lo señalado, la especialista en salud mental citada considera que los silencios no tiene que ser calificados siempre como negativos, ya que esos segundos de ceros palabras pueden ser clave para reflexionar, procesar información o disfrutar de la compañía de la otra parte.

Para los psicólogos, las personas que presentan este hábito pueden presentar ansiedad social. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo evitar los silencios incómodos en una conversación

No suele ser un proceso sencillo, ya que no todos cuentan con buenas habilidades comunicativas, pero existen técnicas que te ayudan a mejorar tus posibilidades. En ese caso, el psicólogo Arturo Torres brinda las siguientes recomendaciones:

Acostúmbrate a realizar halagos sinceros para generar confianza.

Inicia conversaciones sobre intereses de la otra persona y así lograr respuestas más naturales y largas.

No tienes que temer las pausas, ya que eso refleja seguridad o abrir otros temas de conversación.

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