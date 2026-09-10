¿Alguna vez has lanzando “indirectas” durante una discusión? En realidad, todos solemos enojarnos, pero cada persona expresa su molestia de manera distinta y eso tiene un significado interesante para la psicología. En ese caso, ser sarcástico en dichas situaciones no necesariamente revela cosas positivas. Para tener un mejor entendimiento sobre esta conducta, te invito a leer este artículo informativo.

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Hay estudios psicológicos sobre este hábito que captarán tu atención, pues revela rasgos que es necesario prestar atención con totalidad. Eso sí, es necesario acudir con un profesional en esta rama para tener un diagnóstico más acertado sobre tu personalidad.

Para los psicólogos, este comportamiento suele revelar rasgos que se deben prestar total atención. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / MR.THINH

Qué dice la psicología sobre las personas que lanzan “indirectas” durante una discusión

Hay distintas situaciones donde se presenta el famoso sarcasmo. Un ejemplo puede ser cuando un individuo llega fuera del horario pactado hacia un sitio en específico. Lo recomendable es brindar el reclamo en ese instante, pero estas personas suelen lanzar indirectas posteriormente, tal como “no congenio con aquellos que no avisan si se demorarán”.

Para Regina Wohlmuth Abraham, doctora en psicoterapia desde el paradigma psicoanalítico, considera que dicho hábito se trata de un comportamiento pasivo-agresivo, el cual consiste en expresar sentimientos negativos de forma indirecta, evitando las confrontaciones directas.

“En lugar de expresar abiertamente sus sentimientos, las personas con actitudes pasivo-agresivas recurren a actos como recurren a distintos actos negativo”, se lee en un artículo redactado para Psicología y Mente .

Las personas acostumbradas a este hábito suelen presentar un comportamiento pasivo-agresivo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

La profesional señala que existen distintos rasgos de una persona que se caracteriza por lanzar indirectas, tales como ser crítico y quejarse constantemente, no tener carácter para asumir lo que piensa, dificultades para expresar sus necesidades y tendencia a culpar a los demás.

Otros estudios indican que el uso de sarcasmo para expresar una incomodidad puede ocasionar un daño real hacia la otra parte y pone en evidencia que tiene dificultades para comunicarse cada vez que quiere manifestarse ante una molestia.

También puede revelar que la persona está aplicando un mecanismo de defensa; es decir, no tiene la intención de mostrar lo que está experimentado, que en este caso es el enojo o inseguridad. En términos simples, funciona como un recurso para mantener la distancia emocional.

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