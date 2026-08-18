No se trata de una manía o un simple capricho, sino que va mucho más allá y refleja detalles precisos de la personalidad. De seguro te ha pasado que visitas a tu hermana y te pone mala cara porque tomaste algo de su alacena o eres tú quien no se siente cómodo con que alguien ingrese a tu habitación y agarre tus perfumes o ropa. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué algunas personas no soportan que toquen sus cosas? La psicología analizó qué hay detrás de esto y los expertos coinciden en que se trata de una mezcla de factores donde destaca la necesidad de control y un malestar profundo por la idea de espacio vital y límites.

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Saber que otro accedió a las pertenencias sin permiso puede activar la sensación de que los límites no fueron respetados. (Foto: azerbaijan_stockers / Magnific)

¿Qué dice la psicología de las personas que no soportan que toquen sus cosas?

La psicología explica que rechazar que toquen tus pertenencias refleja una fuerte necesidad de control, la defensa del espacio vital y la protección de los objetos como una extensión de la identidad. No es un simple capricho, sino un mecanismo instintivo para salvaguardar la intimidad y los límites personales.

Y es que, según los expertos, nuestras pertenencias están cargadas de significados, identidad, historia y es aquí donde aparece la necesidad de control sobre el entorno. Por eso, cuando agarran algo se interpreta como que tocaron tu territorio, tu identidad o autonomía.

Es un mecanismo instintivo de protección del espacio privado y de los recursos propios. (Foto: stockking / Magnific)

¿Qué caracteriza a las personas que no soportan que toquen sus cosas?

Los expertos en psicología destacan factores psicológicos detrás de esta sensación de incomodidad, irritación e ira.

Extensión del yo: los objetos personales guardan nuestra historia y reflejan quiénes somos, por lo que tocarlos sin permiso se siente como una invasión a la privacidad.

los objetos personales guardan nuestra historia y reflejan quiénes somos, por lo que tocarlos sin permiso se siente como una invasión a la privacidad. Defensa del territorio: funciona como un reflejo evolutivo y animal para proteger el entorno seguro ante posibles amenazas o intromisiones.

Gestión del control: quienes experimentan ansiedad al perder el orden o la disposición de sus objetos sienten que su autonomía se ve vulnerada.

quienes experimentan ansiedad al perder el orden o la disposición de sus objetos sienten que su autonomía se ve vulnerada. Firmeza en los límites: revela a personas que valoran el respeto riguroso a sus normas relacionales y a su espacio individual en cualquier ámbito.

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