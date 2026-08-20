Mientras que algunos organizan la fiesta con semanas de anticipación, se alegran pensando en cuántos invitados recibirán, lo que cocinarán o están viendo con tiempo la discoteca o bar al que irán a bailar, hay otro grupo que no le da importancia al festejo en el día en que nacieron. ¿Tienes algún familiar, amigo o eres tú a quien no le gusta celebrar su cumpleaños? Teniendo en cuenta que cada vez son más las personas que no se sienten a gusto soplando la vela del pastel delante de todos o teniendo una reunión ese día, la psicología analizó qué hay detrás. Los expertos coinciden que en muchos casos esta reacción de rechazo es percibida como algo negativo, pero en realidad tiene un trasfondo mucho más profundo de lo que muchos pueden imaginar.

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A las personas introvertidas o con ansiedad social no les gusta ser el centro de atención ni la presión de organizar eventos (Foto: Magnific) / eugene barmin

¿Qué significa que no te guste celebrar tu cumpleaños, según la psicología?

No se trata de que seas amargado, negativo o que no tengas ilusión. Desde la perspectiva de la psicología clínica y social, no festejar el cumpleaños suele ser una respuesta adaptativa ante la presión externa, la autoexigencia o historias emocionales específicas, y no un simple capricho o desinterés pasajero.

“La ciencia ha encontrado que detrás de este comportamiento pueden existir razones muy diferentes: desde experiencias emocionales de la infancia hasta formas más profundas de independencia psicológica”, explican en un video de Psicología Invisible titulado ‘La Psicología de las personas a las que no les Importa su cumpleaños’ citado por ABC.

La exigencia de "tener que estar feliz" o cumplir con expectativas ideales genera estrés en lugar de alegría. (Foto: kroshka__nastya / Magnific)

¿Por qué algunas personas prefieren no celebrar su cumpleaños?

No todas las personas viven su cumpleaños con entusiasmo. Los expertos coinciden en que hay razones psicológicas detrás de esta elección:

Presión y validación social: el evento se percibe como una prueba forzada de afecto y popularidad que puede generar ansiedad si la realidad no cumple con las expectativas.

el evento se percibe como una prueba forzada de afecto y popularidad que puede generar ansiedad si la realidad no cumple con las expectativas. Incomodidad con la atención: funciona como un recordatorio del paso del tiempo que activa la autoexigencia sobre metas no alcanzadas, o bien incomodidad al ser el centro de atención.

funciona como un recordatorio del paso del tiempo que activa la autoexigencia sobre metas no alcanzadas, o bien incomodidad al ser el centro de atención. Indefensión aprendida o protección: decepciones repetidas en el pasado o recuerdos familiares difíciles en fechas similares llevan al cerebro a evitar la ilusión para prevenir frustraciones.

decepciones repetidas en el pasado o recuerdos familiares difíciles en fechas similares llevan al cerebro a evitar la ilusión para prevenir frustraciones. Independencia emocional: algunas personas poseen una autoestima intrínseca y no necesitan el reconocimiento externo de un día señalado para sentirse valiosas.

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