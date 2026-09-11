¿Te pasa que miras al móvil a cada instante, incluso sin haber escuchado un sonido? Es necesario que prestes atención a lo que revelan los expertos en psicología, ya que no se trata de una simple costumbre; al contrario, puede señalar un hábito estrechamente ligado a la ansiedad, aunque existen más respuestas al respecto. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

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El móvil es un aparato sumamente importante en la vida de los seres humanos, pues brinda distintas funciones. Eso ha permitido que nos volvamos dependientes a ello, ya que nos brinda recreación, información, comunicación a distancia y más.

Si bien tiene sus puntos positivos, también existen factores negativos. Al volvernos dependientes, estamos atentos a cada notificación que reciba. ¿Por qué ocurre ello? Los profesionales en salud mental han realizado investigaciones para tener una noción más completa al respecto.

Hay personas que se distraen de sus actividades por estar pendientes a las notificaciones del móvil. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología sobre las personas que están pendientes a las notificaciones de su móvil

Un artículo de Psicología y Mente ha explicado lo que sucede cuando estamos atentos a las notificaciones de nuestro celular, especialmente cuando esperamos el mensaje de una persona importante.

Como primer punto, la persona puede distraerse con facilidad al estar pendientes al móvil. Esto perjudica el proceso de la acción que realizamos, tal como una tarea, una actividad o incluso al momento de dormir, lo cual ocasiona que la recuperación de la concentración tome más tiempo de lo normal.

No sería lo único, ya que también genera incertidumbre ¿Cómo surge ello? Tanto el hombre como la mujer puede presentar inquietud en caso no escuche el sonido o la vibración de notificaciones al considerar que se está perdiendo un mensaje importante o que la otra parte no está interesada en seguir una conversación.

Para los psicólogos, estar pendiente a las notificaciones también puede evidenciar una necesidad de aprobación que busca la persona. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / DUMITRU BUMBU

En el mundo de la psicología se le conoce como la “ansiedad por las notificaciones” aunque no se trata de un trastorno psicológico oficial; sin embargo, la experiencia de estar pendiente a estos avisos del móvil provoca miedo a perderse algo, necesidad de aprobación y, vale la redundancia, incremento de ansiedad.

También existe otro punto interesante por el sitio web citado, pues hay casos específicos que necesitan estar cerca a sus móviles y, cuando escuchan el sonido o la vibración de la notificación, deben tomar su dispositivo y responder a la brevedad posible.

En realidad, la acción de revisar las notificaciones no significa que sea algo malo; lo alarmante surge cuando se está pendiente a cada momento. Si dicha práctica se realiza de manera frecuente, desafortunadamente se convierte en un hábito difícil de controlar.

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