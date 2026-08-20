Recibir un regalo en una fecha especial suele generar mucha felicidad, pero hay personas que experimentan tensión o incomodidad. En ese sentido, los expertos en psicología señalan que esta reacción no se trata de una simple casualidad; al contrario, revela distintos rasgos interesante. ¿Qué dice la ciencia sobre esta actitud? Los detalles conócelos en este artículo informativo.

Es extraño que una persona sienta incomodidad al recibir un regalo por su cumpleaños o por una meta cumplida. Se puede considerar como una actitud caprichosa o, en el peor de los casos, la reacción sería mal interpretada por los demás.

En ese sentido, los especialistas que estudiando el comportamiento humano quisieron comprender qué perfil psicológico presentan estas personas, obteniendo resultado que captarán tu atención.

La actitud puede malinterpretarse por la otra parte, demostrando que no le gustó el obsequio cuando realmente no es así. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que les genera incomodidad al recibir regalos en fechas especiales

El portal Unobravo resaltó una serie de rasgos negativos sobre estas personas. En primer lugar, destacó que presentan una baja autoestima, pues consideran que no tienen las cualidades suficientes para merecer ese obsequio.

Por otra parte, el sitio especializado en salud mental enfatizó que estas personas pueden presentar ansiedad y vergüenza. En lugar de sentirse feliz, comienzan a sentir presión social por “devolver” un regalo de valor similar.

Para la psicóloga Iveth Plata , aquel individuo que suele sentirse incómodo cuando le entregan un regalo ha vivido experiencia previas en lo que los obsequios eran ambiguos o se usan para manipular. Es así que prefieren evitarlos.

Según los psicólogos, esta actitud evidencia problemas de autoestima. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Otras investigaciones destacaron que el simple hecho de recibir un regalo implica quedar expuesto emocionalmente. En términos simples, la persona puede percibirse en una posición de inferioridad frente a la otra parte, un hecho que no aceptará.

Como notarás, cuando alguien tiene dificultades emocionales desde temprana edad puede enfrentar un desafío emocional al momento de recibir regalos. En ese sentido, es importante que la persona acuda terapia para mejorar esta falencia.

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