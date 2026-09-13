Toda persona merece recibir un buen trato en su día a día, pues estudios en psicología han revelado que tiene efectos positivos. Pese a ello, hay ciertos casos que sienten incomodidad cuando reciben cariño o importancia. En ese sentido, los especialistas en salud mental puntualizan que dicho patrón tiene un significado profundo que se debe tomar en cuenta. Para descubrir la respuesta de la ciencia al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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Seguramente te sientes identificado con este caso; un familiar o un(a) amigo(a) te ha brindado una muestra de cariño por ser sumamente importante en su vida, pero no estás a gusto con dicha acción y estás contando los segundos para que esa situación llegue a su fin.

Podrías imaginar que posees una personalidad “fría”, pero se trata de una percepción equivocada. Te comentaré que se han realizado investigaciones para comprender por qué hay hombres y mujeres que no toleran las muestras de cariño, cuyos resultados son más que interesantes.

Hay personas que no toleran las muestras de cariño, a pesar de que las intenciones mostradas son buenas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre la incomodidad al recibir muestras de cariño

La psicóloga Regina López Riego señaló en Psicología y Mente que el patrón de sentirse incómodo(a) tiene como origen desde la infancia. Estas personas crecieron con poco cariño, afecto condicionado o relaciones inestables; entonces, consideran que el amor significaría sufrir o vivir con incertidumbre.

Entonces, cuando finalmente llega alguien que les brinda estabilidad y buen trato, no pueden sentir tranquilidad, ya que ese tipo de vivencia no ha sido parte de su vida. En términos simples, su sistema emocional no está acostumbrado a recibir amor de forma sana, así lo explica la especialista citada.

“En consecuencia, una relación tranquila puede sentirse extraña o vacía no porque falte amor, sino porque falta activación”, fueron las palabras de López Riego.

Existe otras perspectiva interesante por la psicóloga, al indicar que estas personas tienen la creencia de que el cariño siempre tiene condiciones; es decir, deben “pagar” lo que reciben y es así que se mantienen en estado de alerta.

Para los psicólogos, estas personas no han crecido en ambientes cariñosos o afectivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Esto puede interpretarse cuando el hombre o la mujer recibieron afecto siempre y cuando obedecían, cumplían algo o complacían a la otra parte. Entonces, ese “chip” queda grabado en su cerebro y no les genera felicidad recibir algún trato cordial.

La profesional López Riego también añade la hiperindependencia emocional como rasgo de aquellos que presentan este comportamiento; esto se entiende como la necesidad de la persona de hacer todo por propia cuenta para no experimentar una decepción o un dolor. Lo alarmante de esta posición es que sí tiene consecuencias.

“El problema es que mantener esa posición implica un gran desgaste psicológico porque, aunque una parte de la persona quiere conectar, otra sigue intentando protegerse. Esa protección puede aparecer como distancia emocional, bloqueo afectivo o necesidad de huir cuando alguien se acerca demasiado”, se lee.

Pese a estos puntos negativos, es posible mejorar esta actitud. Los profesionales en psicología señalan que se necesita de un proceso gradual de aprendizaje emocional y, sobre todo, la intención de la persona de mejorar.

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