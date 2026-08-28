¿Eliges siempre el mismo lado de la cama al momento de dormir? Puedes creer que se trata de una simple costumbre que has adoptado porque te brinda comodidad; sin embargo, también esconde un trasfondo en la psicología. Según los expertos, tiene una estrecha relación en cómo gestionas tus emociones, pero hay más. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Quizás te interese esta información porque te sientes identificado. Te acuestas en tu cama y ya tienes una posición preferida al momento de dormir; no lo cambiarías por nada, pues forma parte de ti.

Seguramente no has prestado atención a dicho detalle, pero los expertos en psicología han realizado estudios para comprender por qué hay personas que tienen esta costumbre bien marcada. Estoy seguro que quedarás sorprendido(a) con los resultados obtenidos en estas investigaciones.

Puede parecer una simple costumbre, pero la psicología tiene una perspectiva diferente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que duermen siempre del mismo lado

Para los psicólogos, el hábito de dormir siempre del mismo lado de la cama responde a una tendencia llamada territorialidad; es decir, las personas se adueñan de espacios que ocupan constantemente y terminan percibiéndolos como propios. Es como si se tratase de un vínculo.

El investigador Irwin Altman señaló algo interesante en su obra “The Environment and Social Behavior”: los individuos consideran ciertos lugares como “territorio primarios”, los cuales brindan tranquilidad. Entonces, si tomamos el caso de elegir siempre el mismo lado para dormir, se puede interpretar como una posición que brinda un buen sueño.

Los psicólogos señalan que estas personas pretenden tener todo bajo control. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Un estudio realizado por Dreams precisa que el lado que prefieres dormir habitualmente suele revelar rasgos de tu personalidad.

En caso prefieras dormir sobre el lado derecho de tu cama, te inclinas por crear con facilidad vínculos sociales, ya que suelen ser prácticos en sus conversaciones. Es más, suelen organizar cada responsabilidad de una manera organizada, pues no toleran la improvisación.

Ahora, si te acuestas del lado izquierdo, tienes una actitud más positiva; es decir, eres resiliente con cada desafío que se aparece en tu camino. También cuentas con una gran capacidad de empatía, ya que comprendes el sentir de los demás y brindas apoyo.

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