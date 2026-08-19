Mientras que para algunos ingresar a un cuarto donde todo está fuera de su lugar, hay ropa en el piso y la típica silla que acumula prendas una sobre otra les puede generar estrés, ansiedad y dificultad para concentrarse, también están los que se sienten cómodos y no ven como un problema el alboroto. Si bien en algunos casos esto refleja un estilo de vida relajado o creatividad, si se vuelve una constante también puede ser señal de agotamiento emocional. Frente a esto, la psicología analizó por qué a algunas personas les cuesta mantener ordenada su habitación y los expertos coinciden en que tienen dificultad para sostener rutinas y evaden responsabilidades. Si este es tu caso, te invito a leer esta información sobre tus hábitos diarios.

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¿Qué dice la psicología de las personas que tienen un cuarto desordenado?

Para los expertos, el desorden constante y la forma en la que una persona organiza su habitación puede mostrar mucho más de lo que imaginas y no solo se relaciona a una falta de limpieza, sino en la manera en la que cada individuo enfrenta sus responsabilidades y cómo prioriza las diversas situaciones de su vida diaria.

Si bien a todos nos ha pasado que llegamos cansados a casa y dejamos la cartera en la sala, la mochila en el suelo o la ropa fuera del clóset, lo normal es colocar cada cosa en su lugar al día siguiente, pero si el desorden se vuelve una constante y se lidia con eso todos los días, entonces ya se está frente a algo más complejo que puede transformarse en una señal de procrastinación (hábito de posponer o retrasar tareas importantes, sustituyéndolas por actividades más irrelevantes o placenteras) y dificultad para mantener rutinas.

Los expertos coinciden en que el desorden visual satura el cerebro y aumenta el cansancio diario. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué significa no ordenar la habitación?

El psicólogo canadiense Jordan Peterson sostiene que ordenar la habitación es una de las primeras formas de asumir responsabilidades personales. Según su postura, antes de intentar resolver problemas grandes o lejanos, una persona debería poder ocuparse de aquello que tiene más cerca y que puede controlar de manera directa.

“Si no puedes ordenar tu propia habitación, ¿quién eres para darle consejos al mundo? Creo que si quieres cambiar el mundo, empiezas por ti mismo y luego vas avanzando, porque así desarrollas tus habilidades. No sé cómo puedes salir a protestar contra la estructura de todo el sistema económico si no puedes mantener tu habitación ordenada”, planteó en diálogo con Big Think.

Aquí vale indicar que no está mal dejar algo fuera de su lugar algún día, el problema es que el espacio luzca caótico todo el tiempo y no se haga nada por solucionarlo. Es por eso que los psicólogos lo asocian con falta de estructura, indecisión y dificultad para sostener rutinas.

El cómo luce una habitación puede ser reflejo de la forma en la que una persona afronta las responsabilidades diarias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por su parte, el psicólogo Joseph Ferrari, profesor de Psicología en la Universidad DePaul, resalta el papel de la procrastinación y el retrasar el inicio o finalización de algo y en sus investigaciones también vincula la acumulación de objetos y el desorden con una menor calidad de vida y con dificultades para hacerse cargo de tareas cotidianas.

“Cuanto más desorden se tiene, mayor es la probabilidad de procrastinar. Lo cual es lógico, ya que uno no sabe qué desechar”, explicó en una entrevista con New Wise.

El especialista relacionó el exceso de caos visual con menores niveles de bienestar y con dificultades para enfrentar obligaciones diarias como trámites, responsabilidades laborales, compromisos personales, rutinas de salud, organización financiera, entre otras.

Además, los espacios desordenados suelen aumentar la sensación de estrés, la fatiga mental, la ansiedad y la dificultad para concentrarse. Es aquí donde pequeños cambios en el entorno cotidiano marcarán la diferencia.

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