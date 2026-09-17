Hay personas que les cuesta arrancar el día de trabajo debido a que la energía simplemente se le acabó. A primera vista, se puede interpretar como flojera o falta de voluntad, pero no necesariamente significa ello. Los expertos en psicología consideran que existen otros factores para que los hombres o las mujeres no se sientan motivados al laborar. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Qué dice la psicología sobre la falta de ganas por trabajar

De acuerdo a Tomas Santa Cecilia , psicólogo consultor y máster en Psicología Cognitiva Conductual, la sensación de rechazo por asistir al centro laboral sería un indicador de que el trabajo está afectando emocionalmente a la persona.

En ese caso, el agotamiento se aprecia a mayor detalle en el aspecto físico que en el mental: cuesta levantarse de la cama, sentir preocupación al revisar correo o sentir tristeza cuando llegan los domingos, pues faltan pocas horas para iniciar nuevamente el horario laboral.

Para Santa Cecilia, esto sería un claro indicio que el hombre o la mujer está experimentado estrés, la cual se ha ido acumulando conforme han pasado los días. Esto se debe a labores bajo presión, cansancio o preocupación ante bajos resultados.

En el plano psicológico se le conoce como el síndrome de burnout. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

En el ámbito psicológico se le conoce como burnout, considerado como un síndrome que afecta al individuo de manera física, mental y laboral, así lo explica la Clínica Universidad de Navarra .

Por su parte, el psicólogo Oscar Castillero Mimenza indica que estas personas presentan baja tolerancia a la frustración. Se entiende como el bajo nivel para soportar eventos o circunstancias que puedan causar malestar o incomodidad.

“Esto puede desembocar en que el sujeto se vuelva impaciente, dependiente, exigente e incluso extremadamente pasivo”, así explicó el profesional a Psicología y Mente, aunque las conductas pueden ser más preocupantes.

Los psicólogos señalan que este síndrome puede mejorarse realizando una serie de recomendaciones. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Cómo evitar el agotamiento en el trabajo

De estar experimentando esta situación, American Psychiatric Association te comparte una serie de recomendaciones que te ayudarán a mejorar:

Tienes que establecer qué tareas son propietarias y aprender a decir “no”. Respeta tu horario de trabajo y reserva tiempo para descansar.

Respira, medita o aléjate de las pantallas. Es recomendable que escribas lo que sientes en un hoja.

Cuida tu cuerpo con sueño regulado, comida equilibrada y movimiento físico.

Intenta mirar las responsabilidades como oportunidades para aprender y mejorar.

No resuelvas todo por tu cuenta; pide ayuda cuando realmente lo necesites.

Construye pasatiempos, relaciones o metas personales para recordar que tu identidad no depende únicamente de tu trabajo.

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