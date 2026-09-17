Hay personas que les cuesta arrancar el día de trabajo debido a que la energía simplemente se le acabó. A primera vista, se puede interpretar como flojera o falta de voluntad, pero no necesariamente significa ello. Los expertos en psicología consideran que existen otros factores para que los hombres o las mujeres no se sientan motivados al laborar. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.
Qué dice la psicología sobre la falta de ganas por trabajar
De acuerdo a Tomas Santa Cecilia, psicólogo consultor y máster en Psicología Cognitiva Conductual, la sensación de rechazo por asistir al centro laboral sería un indicador de que el trabajo está afectando emocionalmente a la persona.
En ese caso, el agotamiento se aprecia a mayor detalle en el aspecto físico que en el mental: cuesta levantarse de la cama, sentir preocupación al revisar correo o sentir tristeza cuando llegan los domingos, pues faltan pocas horas para iniciar nuevamente el horario laboral.
Para Santa Cecilia, esto sería un claro indicio que el hombre o la mujer está experimentado estrés, la cual se ha ido acumulando conforme han pasado los días. Esto se debe a labores bajo presión, cansancio o preocupación ante bajos resultados.
En el ámbito psicológico se le conoce como burnout, considerado como un síndrome que afecta al individuo de manera física, mental y laboral, así lo explica la Clínica Universidad de Navarra.
Por su parte, el psicólogo Oscar Castillero Mimenza indica que estas personas presentan baja tolerancia a la frustración. Se entiende como el bajo nivel para soportar eventos o circunstancias que puedan causar malestar o incomodidad.
“Esto puede desembocar en que el sujeto se vuelva impaciente, dependiente, exigente e incluso extremadamente pasivo”, así explicó el profesional a Psicología y Mente, aunque las conductas pueden ser más preocupantes.
Cómo evitar el agotamiento en el trabajo
De estar experimentando esta situación, American Psychiatric Association te comparte una serie de recomendaciones que te ayudarán a mejorar:
- Tienes que establecer qué tareas son propietarias y aprender a decir “no”. Respeta tu horario de trabajo y reserva tiempo para descansar.
- Respira, medita o aléjate de las pantallas. Es recomendable que escribas lo que sientes en un hoja.
- Cuida tu cuerpo con sueño regulado, comida equilibrada y movimiento físico.
- Intenta mirar las responsabilidades como oportunidades para aprender y mejorar.
- No resuelvas todo por tu cuenta; pide ayuda cuando realmente lo necesites.
- Construye pasatiempos, relaciones o metas personales para recordar que tu identidad no depende únicamente de tu trabajo.
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