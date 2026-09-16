¿Has tenido en cuenta si te rascas la cabeza cada vez que tienes una conversación? Te puede parecer un simple “tic” que has tomado conforme pasen los años, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva diferente sobre este comportamiento. Cuando realizas este gesto sería un mensaje de inseguridad ante la otra parte, pero existen más respuestas al respecto. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

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En algún momento, una persona inició una conversación contigo y, si bien le respondiste de manera natural, diriges tu mano hacia la zona trasera de tu cabeza y comienzas a rascarte. A veces te preguntas por qué lo realizas y no encuentras explicación.

En ese punto, los especialistas en salud mental han realizado investigaciones para entender por qué una persona realiza este gesto, obteniendo resultados interesantes.

Los psicólogos consideran que este gesto tiene distintos significados, pero dependerá del contexto. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología que se toca la cabeza durante una conversación

Los profesionales de salud mental explican que este gesto tiene una respuesta determinada según el contexto. Lo más común es interpretar que la persona está presentando una comezón en dicha parte y desea rascarse con la finalidad de sentir alivio.

Ahora, también puede ser una clara señal de inseguridad, duda o incomodidad social. Esto suele ocurrir cuando el hombre o la mujer no tiene certeza de lo que está expresando, está registrando un momento de nervioso(a) o, en el peor de los casos, no se siente conforme con la conversación que se está dando.

Las personas que realizan este gesto puede significar que siente incomodidad durante una conversación. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

De esta manera, quien pone en práctica este simple gesto está liberando tensión de lo que está platicando con la otra parte.

Esto suele ocurrir cuando alguien te está confrontando; no todas las personas tienen la reacción de aceptar el error cometido. Es en ese preciso momento que el ser humano se dirige a realizar esta acción.

Eso sí, no se puede determinar que con este simple gesto la persona esté acostumbrada a mentir, ya que no sería un indicador suficiente. Para ello, se debe realizar estudio para conocer sus distintas costumbres o hábito, y de esa manera se obtiene una conclusión.

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