Hay quienes tienen muy bien pauteadas las actividades o tareas que realizan al iniciar la mañana como ducharse, tomarse un café recién pasado o dejar la habitación impecable para no tener que hacerlo al volver, mientras que otros van fluyendo de acuerdo a la agenda del día y su estado de ánimo. En ese grupo están aquellos que no consideran vital el tender la cama al despertar y pueden irse a trabajar sin sentir remordimiento por haber dejado las sábanas revueltas. Para entender mejor qué hay detrás, la psicología analizó por qué algunas personas actúan así y los expertos coinciden en que no se trata de individuos desordenados, sino que tienen otras prioridades diarias y un enfoque pragmático. En esta nota te brindo más detalles.

Para muchas personas tender la cama antes de salir de casa no es una tarea imprescindible. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se trata de practicidad y darle la atención a otras prioridades

Muchas personas prefieren invertir su tiempo matutino en desayunar con calma, hacer ejercicio, atender asuntos urgentes o cumplir responsabilidades laborales en lugar de una tarea que consideran secundaria como es dejar la cama impecable y bien ordenada.

“Para ellas no es una tarea pendiente. Solo nos persigue mentalmente aquello que consideramos que deberíamos haber hecho, y quien no vive la cama deshecha como un asunto sin resolver no tiene nada que cerrar (…) Suele tratarse de personas con mayor tolerancia al desorden visual, que reservan su energía de la mañana para otras tareas a las que otorgan mayor importancia”, explicó la psicóloga Beatriz Gómez Herráez a ‘El Mueble’.

Los expertos destacan que quienes prefieren rutinas menos rígidas suelen priorizar la espontaneidad y la libertad frente a normas o estructuras fijas.

Evitar este hábito también puede alejar a la persona de una necesidad excesiva de control sobre su entorno. (Foto: Budoy Oro / Pexels)

Es una forma de gestionar la energía y fatiga del día a día

En momentos de estrés, cansancio o saturación, es común dejar de lado pequeñas obligaciones domésticas que no aportan una recompensa inmediata o un estímulo y gratificación rápida. Eso sí, si el hábito es constante, puede ser un reflejo sutil de fatiga, estrés o desánimo emocional.

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