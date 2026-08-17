Lo primero que muchos piensan erróneamente es que se trata de un signo de ocultamiento, pero la psicología afirma que es un acto que va mucho más allá y tiene una poderosa explicación. Si eres de los que cuando está en una cafetería con su pareja o almorzando con sus compañeros de trabajo lo primero que realizas es colocar el celular boca abajo sobre la mesa, déjame decirte que no estás haciendo algo malo ni de lo que tengas que arrepentirte. Los expertos analizaron por qué cada vez más personas adoptan este gesto común y las razones te sorprenderán: se trata de una búsqueda de privacidad y proteger tu salud mental. Aquí te brindo más detalles.

MIRA TAMBIÉN Qué dice la psicología de quienes interrumpen al hablar

Las personas que dejan el móvil boca abajo no están ocultando información, sino que hacen algo para cuidar su salud mental. (Foto: Imthiyaz Syed / Pexels)

¿Qué dice la psicología de las personas que tienen el celular siempre boca abajo?

Dejar el celular boca abajo suele interpretarse como que se está ocultando algo, pero la psicología conductual señala que refleja principalmente la búsqueda de privacidad, el deseo de reducir distracciones digitales y la necesidad de proteger la salud mental frente a estímulos constantes.

Los expertos destacan que estas personas tienen una preferencia por evitar que miradas ajenas lean notificaciones, chats o correos personales al descuido, creando así una barrera sutil para marcar espacio personal frente a los demás.

Eso no es todo, pues tener el celular boca abajo durante una reunión o charla importante ayuda a gestionar el tiempo y decidir cuándo interactuar con el aparato en lugar de reaccionar de forma automática a cada brillo o parpadeo.

Según psicólogos conductuales, esta acción puede estar relacionada con la necesidad de privacidad. (Foto: John (Giannis) Tekeridis / Pexels) / Panagiotis Stamatellis

¿Por qué algunas personas tienen el celular siempre boca abajo?

Los expertos en psicología destacan algunos puntos clave de este gesto común en las personas:

Menos ansiedad: ocultar la pantalla disminuye la tentación constante de desbloquear el equipo cada pocos minutos.

ocultar la pantalla disminuye la tentación constante de desbloquear el equipo cada pocos minutos. Atención plena: facilita la concentración en el entorno real, ya sea durante el trabajo o en una charla cara a cara.

facilita la concentración en el entorno real, ya sea durante el trabajo o en una charla cara a cara. Hábito automatizado: con el tiempo, el cerebro repite el gesto por pura costumbre y ergonomía visual, sin ningún trasfondo oculto.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.