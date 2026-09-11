Diariamente debemos tomar muchas decisiones, ya sean accesibles o complicadas. Para algunas personas, analizan la situación y toman la opción que consideran más conveniente; sin embargo, hay otras que tienen demasiadas dificultades para elegir. Puede parecer que dichos individuos les agrada ser precavidos; si bien puede ser acertado, los expertos en psicología tienen una perspectiva que es necesario prestar atención. Te recomiendo leer este artículo informativo.

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Qué dice la psicología sobre las personas que tienen muchas dificultades al tomar decisiones

Un artículo de Psicología y Mente considera que estas personas suelen presentar temor cuando se encuentran en una situación que deben decidir entre distintas opciones. Suelen pensar demasiado, creyendo que cada alternativa traerá consecuencias negativas.

El miedo se trata de una emoción adaptativa que aparece con frecuencia en la supervivencia, pero si se activa de manera desproporcionada, ocasiona que se produzca un desequilibrio mental, incluso llevando al bloqueo en ciertos casos.

Para los psicólogos, las personas que dudan al decidir suelen vivir en constante miedo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Dicho hábito también puede revelar que se está priorizando la necesidad de control. Estos individuos suelen estar alertas o ansiosos ante la idea que no tienen la capacidad de manejar lo que ocurre en su alrededor o que ciertas decisiones no resulten como imaginaron, así lo explica el portal Unobravo .

Es una forma de protegerse ante la incertidumbre. En realidad, no contar con seguridad al decidir significa que una emoción está dominando nuestro ser interior que en este caso es el miedo al fracaso o al rechazo.

Desafortunadamente, vivir en constante duda tiene efectos negativos. Los expertos en psicología señalan que este tipo de personas presentan poca autoconfianza, baja energía mental, se les dificulta crecer de manera personal y profesional, y no tienen determinación ante las dificultades.

Los psicólogos también indican que este comportamiento tiene una repercusión en la autoconfianza. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo tomar mejores decisiones en la vida sin sentir dudas

Se trata de un proceso que tomará tiempo, pero existen técnicas que te ayudarán a mejor si lo realizas con frecuencia. En ese sentido, el Instituto de Psicoterapias Avanzadas (IPSIA) ha brindado una serie de recomendaciones que te pueden ser útiles:

La premorten de Gary Klein: imaginar un futuro y que dicha decisión salió mal. Escribe las razones posibles.

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no analices únicamente dos opciones, siempre debes contar con más. Consulta a tu yo futuro: de esa manera, reduces el ruido emocional y te brinda una mejor perspectiva para decidir.

de esa manera, reduces el ruido emocional y te brinda una mejor perspectiva para decidir. Decide con la mente descansada.

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