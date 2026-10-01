De seguro te ha pasado que tienes un compañero de trabajo que suele aceptar todo lo que le piden por más que ya esté cerca de su hora de salida o no esté dentro de sus funciones o una pareja cercana de amigos que ambos siempre están de acuerdo y nunca discuten por ideas contrarias o una amiga que termina teniendo una cita con alguien que no le gusta completamente porque no se anima a dar un “no” como respuesta. Y es que es muy común encontrarnos con personas que siempre dicen “sí” a todo y por eso la psicología se encargó de analizar qué hay detrás. Los expertos coinciden en que ellas tienen miedo al conflicto y buscan obtener aprobación constante cuando lo mejor es “aprender a diferenciar entre ayudar porque queremos y ayudar porque sentimos que estamos obligados a hacerlo”. Aquí te brindo más información.
¿Qué dice la psicología de las personas que dicen “sí” a todo?
Decir siempre “sí” a todo suele reflejar una profunda autoestima baja, el miedo al rechazo y la necesidad constante de complacer a los demás (people pleasing) antes que un acto de verdadera generosidad.
La terapeuta Catalina Hoffmann explicó a la revista ‘Hola!’ que “decir que sí nos hace sentir que estamos cumpliendo con los demás, aunque por dentro sepamos que estamos agotados (…) El problema es que ese “sí” que damos hacia fuera muchas veces se convierte en un “no” hacia nosotros mismos”.
Y es que para la creadora del método Neurofitness, cuando pensamos que valemos más o menos en función de lo que hacemos o dejamos de hacer por los demás, poner un límite nos puede hacer sentir culpables. “Pensamos: ‘si puedo ayudar, debería hacerlo’. Pero poder hacer algo no significa que tengamos que hacerlo siempre (…) Tenemos que aprender a diferenciar entre ayudar porque queremos y ayudar porque sentimos que estamos obligados a hacerlo para sentirnos válidos”.
¿Por qué algunas personas siempre dicen “sí” a todo?
Los expertos destacan ciertas causas psicológicas detrás de esto:
- Miedo al abandono o al conflicto: temen que si ponen un límite o se niegan, la otra persona se enojará, los rechazará o dejará de quererlos.
- Baja autoestima: miden su valor personal en función de lo que hacen por los demás, sintiendo que solo son “útiles” o “queridos” si ceden siempre.
- Heridas de la infancia: a menudo aprendieron de pequeños que expresar desacuerdo o priorizarse a sí mismos traía castigos emocionales, falta de atención o desaprobación.
- Búsqueda de validación externa: necesitan la aprobación constante del entorno para sentir que su existencia es válida.
Señales de alerta de que tienes que aprender a decir “no”
Catalina Hoffmann agregó que hay ciertas señales que nos sirven de alerta para saber que tenemos que priorizarnos y dejar de complacer siempre a los demás: “Podemos empezar a estar más irritables, más cansados, tener menos paciencia, dormir peor o sentir que cualquier pequeña cosa nos supone un esfuerzo enorme. También podemos empezar a perder las ganas de hacer cosas que normalmente disfrutamos”. Además, una sensación que no podemos pasar nunca por alto: “has llegado al límite cuando empiezas a sentir que todo lo que haces es una obligación y no tienes espacio para ti”.
Los expertos coinciden en estas señales:
- Agotamiento crónico: se asumen responsabilidades ajenas hasta quedar sin energía física ni mental.
- Resentimiento oculto: al postergarse de forma sistemática, terminan acumulando frustración y enojo hacia quienes “nunca les piden permiso para pedirles cosas”.
- Despersonalización: pierden el contacto con sus propios deseos, gustos y necesidades, viviendo en piloto automático para encajar.
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