No se trata que tu expareja o conocido esté pensando en ti, sino que va mucho más allá. Hay quienes despiertan y no logran recordar las imágenes que pasaron por su mente mientras estaban con los ojos cerrados, mientras que otros saben hasta el más mínimo detalle y quién apareció. ¿Alguna vez te pasó que alguien que no quieres volver a ver en tu vida aparece una y otra vez mientras duermes? Esto es más común de lo que imaginas y no solo te pasa a ti, por eso la psicología analizó qué significa soñar siempre con la misma persona? Los expertos coinciden en que es señal que tu cerebro intenta resolver un conflicto interno, pero no es lo único. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa soñar con la misma persona siempre?

Lo primero que debes tomar en cuenta es que los sueños no deben interpretarse de manera literal, ya que no se trata de una predicción o mensaje oculto, sino de cómo tu cerebro procesa emociones, recuerdos o experiencias.

Soñar siempre con la misma persona significa que este importante órgano de tu cuerpo mantiene activo el recuerdo de esa expareja, familiar o amigo, procesa emociones intensas asociadas o intenta resolver un conflicto interno. No indica telepatía ni que la otra persona piense en ti.

Soñar siempre con alguien representa una charla no cerrada, un enojo o un duelo que tu mente busca asimilar. (Foto: Ron Lach / Pexels)

También es posible que la repetición ocurra durante momentos de estrés, ansiedad o grandes transformaciones personales. Mientras el cerebro organiza esas experiencias, algunos rostros conocidos funcionan como una especie de “personajes” que ayudan a representar esas emociones.

En conclusión, la psicología destaca que estos sueños recurrentes hablan, sobre todo, del mundo interior de quien los experimenta y de la manera en que la mente procesa vínculos, recuerdos y emociones que todavía conservan un significado importante, según destacan desde el medio ‘La Voz’.

Si piensas mucho en alguien durante el día (por afecto, miedo o tensión), las redes neuronales repiten esa imagen al dormir. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

¿Por qué se sueña siempre con la misma persona?

Los expertos destacan estas razones psicológicas como las principales:

Procesamiento de memoria: durante el sueño, la mente organiza vivencias recientes y recuerdos almacenados con fuerte carga afectiva.

durante el sueño, la mente organiza vivencias recientes y recuerdos almacenados con fuerte carga afectiva. Asuntos pendientes: representa una charla no cerrada, un enojo o un duelo que tu mente busca asimilar.

representa una charla no cerrada, un enojo o un duelo que tu mente busca asimilar. Función simbólica: esa persona actúa como un espejo. Puede reflejar una cualidad que admiras, un rechazo o una parte de ti que no reconoces.

esa persona actúa como un espejo. Puede reflejar una cualidad que admiras, un rechazo o una parte de ti que no reconoces. Estrés o hábitos: si piensas mucho en alguien durante el día (por afecto, miedo o tensión), las redes neuronales repiten esa imagen al dormir.

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