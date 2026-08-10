Cuando observas a tus amigos o familiares que tienen coche, de seguro te has topado con dos situaciones habituales: por un lado están los que no se sienten en paz si es que no programan la cita de lavado en el car wash y los que prefieren ir al trabajo o pasear a la familia en un vehículo lleno de tierra, polvo y hasta desordenado por dentro. Frente a esto, la psicología analizó qué significa tener el auto sucio y los expertos coinciden en que esto no solo tiene que ver con una falta de organización, sino que el dueño sufre de estrés acumulado. Aquí te comparto más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que las personas tengan el auto sucio?

Para la psicología, un auto sucio es un reflejo de nuestro mundo interior. Según los especialistas, este hábito suele ser una proyección de estrés acumulado, falta de organización y, en algunos casos, baja autoestima, donde el abandono del espacio personal refleja un menor cuidado hacia uno mismo.

“El coche muchas veces es un reflejo de nuestra rutina”, explicó la psicóloga Leticia Martín Enjuto a ‘Cuerpomente’ quien agregó que si alguien lo mantiene constantemente sucio “puede estar mostrando que no tiene tiempo para ocuparse de esos detalles o que su energía está puesta en otras prioridades (…) A veces es una forma de evidenciar cansancio o saturación mental (…) también ocurre que para algunas personas el coche no tiene una carga simbólica tan grande”.

Y es que la manera en la que un persona mantiene su automóvil puede relacionarse en cómo la ven los demás ya que transmite hábitos y prioridades. Además, es un reflejo de la organización ya que quienes postergan la limpieza de su auto pueden desarrollar esta tendencia en otras áreas de su vida.

Los expertos lo relacionan con agendas sobrecargadas, múltiples obligaciones o dificultades para gestionar el tiempo disponible antes de pensar que siempre es por pereza o falta de responsabilidad.

Hay personas que tratan a su coche casi como si fuera un hijo y lo lavan cada semana, mientras que hay otros cuyos coches permanecen meses llenos de polvo. (Foto: Sueda Dilli / Pexels)

¿Qué características comparten las personas que siempre tienen el auto sucio?

La psicología identifica varios rasgos clave detrás de esta conducta:

Estrés y sobrecarga mental: cuando la mente está saturada por el trabajo o problemas, las tareas de mantenimiento rutinarias (como limpiar el auto) se posponen porque requieren una energía que la persona no siente tener.

cuando la mente está saturada por el trabajo o problemas, las tareas de mantenimiento rutinarias (como limpiar el auto) se posponen porque requieren una energía que la persona no siente tener. Desorganización y procrastinación: revela una dificultad para establecer prioridades y mantener rutinas, un patrón que suele trasladarse a otros ámbitos de la vida.

revela una dificultad para establecer prioridades y mantener rutinas, un patrón que suele trasladarse a otros ámbitos de la vida. Baja autoestima o apatía: el entorno suele ser un espejo de cómo nos sentimos. Descuidar el espacio personal puede ser un síntoma de desmotivación o de poca atención a la propia autoimagen.

el entorno suele ser un espejo de cómo nos sentimos. Descuidar el espacio personal puede ser un síntoma de desmotivación o de poca atención a la propia autoimagen. Desapego o practicidad: para algunas personas, el auto es simplemente una herramienta utilitaria para trasladarse de un punto a otro. Esta postura puede denotar desapego por las apariencias o poca conexión emocional con los bienes materiales.

La psicología tiene la explicación sobre por qué dejas el coche siempre sucio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Qué dice la psicología de tener el interior del auto sucio?

Muchas veces no solo es tener el coche con polvo o tierra acumulado, sino que el interior también luce desordenado. La psicóloga Leticia Martín Enjuto agrega que “cuando vemos un coche lleno de papeles, botellas o polvo puede ser una señal de que la persona vive con prisas, que no tiene espacio para ordenar ni afuera ni dentro. El coche se convierte en un espejo de esa desorganización vital (…) La suciedad acumulada a veces es síntoma de algo más profundo (…) cansancio, apatía, estrés o incluso un cierto estado de tristeza”.

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