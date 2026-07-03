Una escena cotidiana es ver a las parejas caminar de la mano por la calle y algo que llama la atención es que el hombre suele ir hacia afuera para proteger a su pareja, ¿lo notaste alguna vez o tu novio o esposo lo hace? Esto también ocurre entre amigos o compañeros de trabajo y la psicología analizó qué significa que una persona que va acompañada por la acera prefiera posicionarse del lado del tráfico en lugar de ir pegado a la pared. La razones son poderosas, pero lo que más resaltan los expertos es que gozan de mayor empatía e inteligencia emocional por lo que toman esta decisión. Aquí más detalles.

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¿Qué significa que una persona camine del lado del tráfico por la acera?

Aunque en algunos casos es una decisión que se toma de manera inconsciente, hay otros que saben muy bien qué lado elegir al momento de desplazarse por una acera y cuando hay mucho tráfico en la vía. Caminar del lado de los autos cuando vas acompañado es un gesto de protección. La psicología lo asocia con altos niveles de empatía, inteligencia emocional y orientación al cuidado. Esta postura refleja una predisposición subconsciente a anticipar riesgos y priorizar la seguridad y el bienestar de tu acompañante antes que el propio.

Si eres capaz de ocupar el lugar más cercano a la pista, pese al riesgo que esto puede suponer, los psicólogos afirman que eres una persona empática. (Foto: Brian Jiz / Pexels) / brianjiz

¿Qué caracteriza a las personas que prefieren caminar por el lado que circulan los autos?

La psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó en ‘Cuerpomente’ que este hábito dice mucho de la personalidad y da la pauta de rasgos bien marcados en las personas:

Empatía: con ese gesto tan sencillo demuestras que piensas en el otro, y que eres capaz de anteponer sus necesidades. “Colocarse del lado del tráfico implica anticipar posibles riesgos y priorizar la seguridad del otro (…) “Esta sensibilidad hacia las necesidades ajenas es un indicador de inteligencia emocional y de una disposición genuina al cuidado del otro”, explicó.

con ese gesto tan sencillo demuestras que piensas en el otro, y que eres capaz de anteponer sus necesidades. “Colocarse del lado del tráfico implica anticipar posibles riesgos y priorizar la seguridad del otro (…) “Esta sensibilidad hacia las necesidades ajenas es un indicador de inteligencia emocional y de una disposición genuina al cuidado del otro”, explicó. Sentido de protección: cuando te colocas entre el tráfico y tu acompañante, de alguna forma estás comunicando: “quiero cuidarte y protegerte”. “Quienes adoptan este comportamiento suelen tener una inclinación natural a proteger a quienes les rodean, asumiendo de manera espontánea el rol de ‘guardián’ en situaciones cotidianas”, añadió.

cuando te colocas entre el tráfico y tu acompañante, de alguna forma estás comunicando: “quiero cuidarte y protegerte”. “Quienes adoptan este comportamiento suelen tener una inclinación natural a proteger a quienes les rodean, asumiendo de manera espontánea el rol de ‘guardián’ en situaciones cotidianas”, añadió. Responsabilidad: “Optar por caminar del lado más expuesto implica asumir voluntariamente una pequeña carga de riesgo para salvaguardar al otro”, lo que hace que “la responsabilidad” sea una “fortaleza presente en estas personas”.

“Optar por caminar del lado más expuesto implica asumir voluntariamente una pequeña carga de riesgo para salvaguardar al otro”, lo que hace que “la responsabilidad” sea una “fortaleza presente en estas personas”. Asertividad: “las personas asertivas no solo comunican sus necesidades de manera clara, sino que también actúan con decisión para proteger los intereses de los demás”. La experta agregó que “elegir conscientemente la posición más expuesta es una manifestación de esta capacidad para tomar la iniciativa y actuar de forma proactiva en beneficio común”.

“las personas asertivas no solo comunican sus necesidades de manera clara, sino que también actúan con decisión para proteger los intereses de los demás”. La experta agregó que “elegir conscientemente la posición más expuesta es una manifestación de esta capacidad para tomar la iniciativa y actuar de forma proactiva en beneficio común”. Generosidad: “este acto, aunque pequeño, es una muestra de altruismo y de disposición a anteponer el bienestar ajeno al propio, incluso en detalles aparentemente insignificantes”.

“este acto, aunque pequeño, es una muestra de altruismo y de disposición a anteponer el bienestar ajeno al propio, incluso en detalles aparentemente insignificantes”. Sensibilidad social: gestos como elegir caminar junto al tráfico para proteger a su acompañante indican “atención especial a las normas sociales implícitas y a los pequeños rituales de cortesía que facilitan la convivencia”, “las personas que son sensibles a estos detalles suelen ser percibidas como amables, consideras y respetuosas” y “favorecen a las relaciones interpersonales saludables y satisfactorias”.

Con ese gesto tan sencillo demuestras que piensas en el otro, y que eres capaz de anteponer sus necesidades. (Foto: Kari Alfonso / Pexels)

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