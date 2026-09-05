Aceptarte en decir que sí asistirás a una reunión o cita cuando tu cuerpo te pide descansar es un hábito que no suele ser positivo. Los expertos en psicología señalan que esta dificultad para decir que “no” tiene distintas respuestas que te interesarán conocer. En caso te sientas identificado porque te cuesta establecer límites, puedes leer este artículo informativo para conocer más detalles al respecto.

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Es verdad que a la mayoría de personas les agrada salir de paseo o caminar con una persona de confianza; sin embargo, hay momentos que uno prefiere quedarse en casa y disfrutar de la compañía de su familia para recuperar la energía perdida de la rutina.

Entonces, lo adecuado sería no aceptar cualquier invitación cuando existe esa sensación; no obstante, hay personas que aceptan aunque en el fondo no quieren ir. Dicha acción puede ser visto como una muestra de generosidad, pero los expertos en psicología tienen una versión distinta.

Aceptar salidas sin contar la energía suficiente no significa necesariamente ser cortés. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que aceptan invitaciones aunque no tengan energía para asistir

Un artículo publicado en la revista científica ‘EMBO Reports’ explicó sobre las consecuencias negativas de aceptar invitaciones cuando no se tiene energía para asistir. Según lo señalado en este trabajo de investigación, no solo agota la energía personal, sino que el hombre o la mujer no disfruta plenamente de ese momento.

Por otra parte, un estudio publicado en la revista científica ‘Journal of Social and Personal Relationships’ demostró cuáles son las percepciones del grupo de personas evaluadas cuando tuvieron que rechazar una invitación.

Según los resultados, los participantes consideraron que sus decisiones tendrían consecuencias negativas, tales como que el rechazo será tomado como una ofensa personal, que perderán oportunidades futuras debido a su ausencia o anticipan sentir culpa o remordimiento.

Los estudios demuestran que las personas que aceptan salidas por compromiso suelen sobreestimar las consecuencias. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Por qué se subestiman esas consecuencias? Los especialistas en salud mental señalan que uno de los factores principales es el temor al juicio social, ya que imaginan que los demás pueden visualizarlos como antisociales o desconsiderados. Es así que aceptan la cita aunque no tengan energía para asistir.

También este comportamiento puede reflejar una baja autoestima, ya que suele priorizar los sentimientos o las necesidades de los demás que los suyos. Es así que se aumenta la ansiedad antes de la decisión de rechazar una invitación.

Con lo señalado, los expertos en psicología recomiendan a cada persona que rechace una invitación cuando no sienta la energía o la necesidad de salir, ya que está priorizando su bienestar físico y emocional. Ahora, si se quiere evitar malos entendidos con la otra parte, se puede plantear alternativas en una fecha futura.

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