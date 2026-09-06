¿Sueles enojarte con frecuencia por mínimas cosas? Tienes que prestar atención a lo que indican los expertos en psicología sobre esta actitud, ya que existen muchas respuestas al respecto. La finalidad es que sepas por qué sueles estar irritado en gran parte del tiempo y así tomar conciencia para mejorar este punto negativo. Por esa razón, te recomiendo seguir leyendo este artículo informativo.
Siempre aparecerá situaciones donde el mal humor se haga presente; es un sentimiento que está en nosotros. Si bien algunos saben gestionarlo correctamente, hay otros que se dejan dominar y liberan toda esa ira sin ser consciente de ello.
Eso sí, suele ser preocupante, ya que puedes lastimar a vínculos cercanos por no controlar esa cólera. Es importante que este tipo de comportamiento tiene un significado profundo en la ciencia que estudia el comportamiento humano. ¿Qué dice exactamente?
Esto revela la psicología sobre las personas que reniegan por cosas mínimas
Los expertos en psicólogos señalan que todo enfado tiene un motivo y no necesariamente está vinculado a la situación, ya que existen otros factores que desencadenan ese malestar. Para el portal Unobravo, la persona que reniega por cosas mínimas puede estar estresada, cuenta con ansiedad, presenta problemas familiares, entre otras situaciones.
Hay otras causas que ocasionan que un ser humano reniegue por cosas mínimas, puede reflejar que no tolera estímulos negativos ni soporta las críticas negativas. Por ejemplo, si se establece objetivos o un plan, tiene que salir a la perfección para que mantenga una actitud serena.
Este sitio especializado también vincula este comportamiento a una personalidad impulsiva. Tal como te indiqué en anteriores párrafos, esto demuestra que el hombre o la mujer que reniega no tiene facilidad para controlar o gestionar emociones intensas.
Por su parte, la psicóloga Elisa Merola añade que este enojo posiblemente revele un trastorno psicológico como el trastorno bipolar, fobias o ansiedad. Eso sí, la especialista asegura que este diagnóstico debe ser emitido por un profesional de la salud mental.
Cómo expresar realmente el enojo
De acuerdo a American Psychological Association (APA, por sus siglas en inglés), es necesario saber cómo manejar el enojo para no ocasionar daño a otras personas ni a uno mismo. Estas son algunas de las recomendaciones:
- Expresar con firmeza la incomodidad, pero sin agresividad.
- Guardar el enojo y tratar de convertirlo en algo positivo, tal como hacer ejercicio o concentrarse en una tarea.
- Calmarse por dentro aplicando ciertas técnicas, como respiración o meditación.
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