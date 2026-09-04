Cada vez que nos realizan un favor solemos decir “gracias” con una sonrisa, pues es algo habitual; sin embargo, hay personas que suelen agradecer constantemente y eso revela mucho sobre la personalidad. En ese sentido, los expertos en psicología señalan que expresar gratitud a cada momento ante cualquier detalle suele ser un reflejo directo de cómo procesas tus emociones, pero existen más respuestas al respecto. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

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Posiblemente te identifiques con este caso o conoces a alguien que posee este hábito. Te cumplen un favor y estás “eternamente” agradecido; no se acaban las palabras para expresar esa gratitud.

Dicha actitud puede parecer algo normal, pues se trata de una muestra de cortesía, pero los especialistas en salud mental han realizado investigaciones para descubrir las razones de agradecer excesivamente, obteniendo resultados interesantes.

Muchas personas tienen la costumbre de ser agradecido con los demás de manera excesiva. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que agradecen excesivamente

Los especialistas en psicología consideran que este comportamiento tiene puntos positivos y negativos. En el aspecto favorable, agradecer de manera constante puede revelar que la persona es atenta y valora los pequeños gestos que reciben de los demás.

También se pone en evidencia la empatía, ya que dicho individuo toma en cuenta los sentimientos y las necesidades de otros; entonces, busca tratarlos con respecto. Es decir, aprecia ese tiempo que tomó quien lo ayudó.

En el plano negativo, un estudio publicado en la Revista Coreana de Psicología señala que quienes cuentan con el hábito de ser agradecido excesivamente han desarrollado una gran ansiedad y estrés frecuente en cada aspecto de sus vidas.

Para los psicólogos, agradecer constantemente tiene aspectos positivos como negativos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Estos factores se manifiestan debido a que cuentan con un temor de generar molestia, sentir que es una “carga” o la necesidad de sentirse aprobado.

En términos simples, el individuo intenta complacer a los demás y asegurarse de que nadie se sienta incómodo por el favor que le cumplieron. Con lo señalado, es posible que exista una baja autoestima.

Con lo señalado, ser agradecido es una cualidad muy valorada por todas las personas, ya que se expresa gratitud en todo momento, pero eso no significa que debas abrumar a la otra parte. Siempre es necesario mantener un control.

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