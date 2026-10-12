Para algunos se pronuncian sin importancia, pero la verdad es que son un reflejo de lo que lleva cada uno en su interior y muestran más de lo que te puedes imaginar. De seguro en tu trabajo tienes un compañero que siempre destaca sus cualidades frente a todos, mientras que otro suele repetir frases negativas sobre sí mismo cuando comete un error o la reunión no salió como esperaba tras su participación. Y es que lo que decimos es una clara señal de que algo dentro de nosotros requiere de un poco de atención. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas tienden a pronunciar siempre frases como “todo me pasa a mí” o “sabía que iba a salir mal”. Los expertos coinciden en que revelan más de nuestro mundo interior de lo que podemos imaginar y se asocia a una inestabilidad emocional. Aquí te cuento más detalles.

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Lo que revela las frases que dices a diario

En psicología, repetir constantemente frases como “todo me pasa a mí” o “sabía que iba a salir mal” está profundamente estudiado y generalmente se asocia con ciertos patrones de pensamiento, sesgos cognitivos y estados emocionales.

De esta manera, lo que decimos puede reflejar nuestra estabilidad o inestabilidad emocional. “Desde la psicología científica, la inestabilidad emocional se define como la dificultad para regular la intensidad y la duración de las emociones, lo que provoca altibajos frecuentes o reacciones desproporcionadas ante estímulos cotidianos”, señala la psicóloga Olga Albaladejo en ‘Cuerpomente’.

Quienes las pronuncian con frecuencia pueden estar indicando que su cansancio emocional ha ocupado el espacio de la reflexión y es una “saturación del sistema nervioso y pérdida de recursos mentales para afrontar el estrés”.

Muchas veces las personas tienen un alto grado de inestabilidad emocional, pero quizá ni siquiera sean conscientes de ello. (Polina Zimmerman / Pexels)

“Todo me pasa a mí” o “sabía que iba a salir mal”

Según la especialista, las palabras de la primera frase “reflejan una sensación de descontrol o victimismo”. Cuando alguien dice esto, es porque siente que no tiene poder sobre lo que le ocurre y tiende a interpretar los hechos desde la queja o el infortunio. Es habitual en las personas dependientes, que buscan aprobación, temen el rechazo y es un claro signo de inestabilidad emocional.

En el caso de “sabía que iba a salir mal”, refleja “un pensamiento anticipatorio y negativo, una especie de profecía autocumplida que busca evitar el dolor, pero que lo refuerza”. Lejos de calmarnos, aumentamos el estrés y confirmamos nuestra propia inseguridad. Es habitual en las personas impulsivas, que se anticipan al fracaso o al conflicto sin detenerse a analizar si pueden hacer algo para evitarlo.

Los expertos destacan que la frase "todo me pasa a mí" refleja victimismo. (Foto: Liza Summer / Pexels)

Trabaja en tu estabilidad emocional

Si notas que repites constantemente estas frases o alguien cercano a ti lo hace y quieres ayudarlo, toma en cuenta estos consejos expuestos en ‘Cuerpomente’:

Observa sin juzgar: reconoce cómo te hablas y qué frases repites. El lenguaje es un espejo de tu mundo emocional.

reconoce cómo te hablas y qué frases repites. El lenguaje es un espejo de tu mundo emocional. Practica la pausa: antes de reaccionar, respira tres veces y observa qué emoción hay detrás.

antes de reaccionar, respira tres veces y observa qué emoción hay detrás. Reformula el lenguaje: sustituye “No puedo más” por “Necesito descansar”. El cerebro responde distinto ante un mensaje compasivo.

sustituye “No puedo más” por “Necesito descansar”. El cerebro responde distinto ante un mensaje compasivo. Cuida el cuerpo: la estabilidad emocional depende también de un sueño reparador, una microbiota equilibrada y un ritmo de vida sostenible.

la estabilidad emocional depende también de un sueño reparador, una microbiota equilibrada y un ritmo de vida sostenible. Busca ayuda profesional: cuando los altibajos emocionales son intensos o afectan a tus relaciones, la psicoterapia puede ofrecer herramientas para regular y comprender tus emociones desde su raíz.

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