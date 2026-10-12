Hay formas que no son sanas a la hora de resolver un conflicto y esta es una de ellas. De seguro te tocó escuchar a tu mejor amiga narrarte cómo su novio le quitó el habla durante días porque ella saludó a un viejo conocido en una discoteca o que tu amigo de la oficina estaba decaído porque su esposa lleva una semana ignorándolo y ese silencio está destruyéndolo o talvez eres tú quien usa este tipo de castigo emocional cada que tiene un intercambio de ideas que no termina como quieres. Cuando una discusión se va tornando tensa hay dos caminos: quienes no dudan en decir “estoy muy molesto/a y necesito calmarme; hablemos en una hora” y hacen una pausa temporal por el bien de ambos, pero también están los que apelan a la manipulación emocional generando culpa, demostrando superioridad o forzando al otro a ceder. La psicología analizó por qué cada vez más personas optan por dejan de hablarle a su pareja cuando se molestan y los expertos coinciden en que tienen baja tolerancia a la frustración, sobrecarga e inmadurez emocional, además de intentar ejercer control sobre el otro. Aquí te cuento más detalles.

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Aplicar la ley del hielo

Cuando una discusión se vuelve muy intensa, el cerebro entra en un estado de amenaza o ‘secuestro de la amígdala’. Algunas personas se silencian porque están saturadas, sienten que van a perder el control o no tienen las herramientas para expresar su ira sin herir al otro; sin embargo, otras prefieren hacerlo prolongado y permanecer horas o días son decir nada e ignorar la presencia de quien dicen amar.

La psicología define esta conducta —conocida como la ley del hielo o retirada de la palabra— como una forma de gestión inmadura de los conflictos, un mecanismo de defensa o una táctica de manipulación emocional.

Cuando el silencio se alarga demasiado en el tiempo o se convierte en una herramienta de evitación constante, puede generar inseguridad y malestar en la otra parte. (Foto: Antoni Shkraba / Pexels)

Los expertos en parejas detallan que este comportamiento tiene algunas causas detrás como la falta de habilidades de comunicación que se da cuando la persona no sabe cómo expresar su enfado, frustración o dolor con palabras, por lo que recurre al bloqueo como único recurso para lidiar con el malestar. Además, hay baja tolerancia a la frustración e inmadurez emocional que se refleja en la dificultad para aceptar los desacuerdos como una parte normal de una relación sana.

A esto se suma el castigo y control cuando el silencio se usa de forma deliberada para hacer sentir mal, generar culpa o forzar a la pareja a ceder sin resolver el problema de fondo. Aquí se convierte en una forma de violencia psicológica o por omisión.

La Universidad de Harvard, a través de su Center for the Developing Child, explica que el silencio prolongado como forma de castigo puede desencadenar estrés tóxico, especialmente en relaciones cercanas donde la comunicación es clave.

Desde la psicología de parejas también se habla de patrones aprendidos en la infancia porque se replican conductas que se vieron en el entorno familiar, donde el silencio era la única forma conocida de “sobrevivir” a una discusión o evitar que el problema empeorara.

El silencio prolongado como forma de castigo puede desencadenar estrés tóxico, especialmente en relaciones cercanas donde la comunicación es clave. (Foto: Alex Green / Pexels)

El daño que causa en la otra persona

No hablamos solo de dolor emocional. La neurociencia social señala que el ostracismo o el rechazo activan en el cerebro las mismas zonas que el dolor físico y se genera ansiedad y culpa en la persona ignorada que suele empezar a dudar de sí misma, disculpándose por cosas que no hizo solo para romper el silencio y recuperar la paz.

Además, cuando esto se vuelve un patrón constante, destruye la confianza, la reciprocidad y la salud general de la pareja al darse un desgaste del vínculo.

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