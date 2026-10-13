En muchas ocasiones queremos que las cosas sean de cierta manera y, cuando todo se vuelve diferente, cuesta aceptarlo. ¿Tienes en mente cuándo fue la última vez que una de las amigas de tu grupo cercano habló de ese ex que siempre regresa por más que las cosas estén mal y no cambia de actitud o eres tú quien no deja ir y sigues estancada en algo que no te ayuda a crecer? La psicología de pareja analizó por qué hay personas que no pueden soltar y se aferran a una relación que les causa dolor. Los expertos coinciden en que no solo estamos hablando de una dependencia emocional, sino también de un miedo al vacío y la soledad. Aquí te cuento más detalles.

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El miedo a la soledad un factor que puede influir en el hecho de aferrarse a una pareja que ya no muestra interés. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

No poder soltar y aferrarse no alivia el dolor

Para algunos existe la creencia irracional de que no se puede vivir sin la otra persona, acompañada de una baja autoestima o falta de amor propio, algo que se conoce como dependencia emocional. Esto no es todo ya que el cerebro intenta aliviar el dolor recordando momentos idealizados de la relación o imaginando una reconciliación. Esa fantasía libera dopamina (un neurotransmisor del placer), lo que crea una especie de adicción temporal a la esperanza de que el otro cambie.

Es aquí donde también aparece el miedo a la soledad y al vacío ya que soltar no solo implica perder al otro, sino enfrentarse al vacío interno, a la incertidumbre del futuro y a la necesidad de reconstruir la propia identidad.

Existen diversas razones por las que una persona puede seguir aferrándose a una relación que ya ha dejado de ser saludable como la falta de amor propio o miedo a la soledad. (Foto: Cemrecan Yurtman / Pexels)

Patrones de apego en la infancia

Los expertos en psicología de pareja también destacan que, en muchos casos, no duele tanto la persona en sí, sino la pérdida de la historia construida, el tiempo invertido y la versión de uno mismo proyectada en ese futuro compartido.

Además, salta a la luz lo que se conoce como patrones de apego de la infancia que es la forma en que se aprendió a recibir afecto o a sentirse “digno de amor” en los primeros años de vida. Esto suele repetirse, confundiendo el sufrimiento con amor o seguridad.

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