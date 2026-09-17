¿Acostumbras a dejar tus responsabilidades a “último momento” con la idea de que funcionas mejor cuando sientes la presión encima? Es importante que tomes en cuenta lo que revelan los psicólogos sobre este comportamiento. Quizás puedes considerar que se trata de una habilidad aprendida, pero existen respuestas que captarán tu atención. Los detalles en este artículo informativo.

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Cada día existen distintas responsabilidades por realizar. Lo ideal es ejecutarlas de manera ordenada y planificada para evitar cualquier tipo de estrés; sin embargo, existen individuos que prefieren realizar todas juntas a último momento.

En ese sentido, los profesionales de salud mental han realizado estudios para entender con mayor facilidad por qué se tiene este hábito; es necesario que prestes atención a los resultados obtenidos.

No se trataría una habilidad para cumplir mejor sus obligaciones a último momento; tiene un significado más profundo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología realizar mejor las tareas bajo presión

Para el Centro Psicológico Cepsim, la persona que asegura rendir mejor bajo presión estaría ocultando una hábito de procrastinación. Si bien la adrenalina del último momento te brinda mayor emoción y enfoque, desafortunadamente los resultados no son los deseados.

La procrastinación se entiende como un método de posponer responsabilidades sin tener una razón justificada, así lo explica Fuschia Sirois, doctora en psicología y profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Durham .

“Nos involucramos en este tipo de retraso voluntario e innecesario de estas tareas previstas, a pesar de saber que habrá consecuencias negativas para nosotros y para los demás”, explica la profesional.

Otros estudios en psicología destacan algo interesante: las personas acostumbradas a este hábito perciben las amenazas como desafíos. Es decir, tienen una mentalidad orientada a sentirse motivadas ante cualquier prueba.

Los expertos en psicología consideran que este hábito podría estar ligado a una tendencia de complacer a los demás. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Si bien este punto se considera positivo, mantener esta costumbre lleva a resultados negativos en la estabilidad mental y emocional, ya que el hombre o la mujer puede percibir estrés, mal humor, problemas para dormir, ansiedad y, en el peor de los casos, depresión.

En ciertos casos, se puede demostrar que la preferencia de dejar las tareas a último momento revelaría una tendencia de complacer a los demás. La situación ocurre mayormente en el ámbito laboral o educativo.

En ese sentido, el individuo se acumula de distintas responsabilidades con la finalidad de no decepcionar a nadie; es así que se acumulan de plazos de entrega y se exigen aún más para satisfacer expectativas.

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