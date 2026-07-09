No lo oyes, pero lo cierto es que está en todas partes y afecta tu estado de ánimo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
No lo oyes, pero lo cierto es que está en todas partes y afecta tu estado de ánimo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Hay quienes están felices realizando sus labores diarias dentro de casa o que salen a la calle a comprar y a los pocos segundos se sienten incómodas o irritables. El mal genio puede ser constante en muchas personas porque suelen vivir enojadas, pero ¿qué pasa con aquellas personas que lo experimentan de un momento a otros? Los expertos en psicología analizaron esta situación y llegaron a la conclusión de que algunos se ponen de mal humor de la nada porque están siendo víctimas del “ruido fantasma”. Aquí te explico de qué se trata y cómo afecta al ser humano.

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¿Qué significa para la psicología que las personas se pongan de mal humor de un momento a otro?

Para la psicología, pasar de un estado de calma a uno de irritabilidad o mal humor de un momento a otro suele ser una señal de desregulación emocional. Esto ocurre cuando el cerebro se ve superado por factores estresantes, impidiendo la gestión adecuada de los estímulos y desencadenando reacciones rápidas de frustración o enojo.

Los expertos destacan que esto puede suceder por estrés y sobrecarga ya que un sistema nervioso sobrecargado reduce drásticamente la tolerancia a contratiempos. En otros casos también puede darse por falta de sueño que afecta el lóbulo frontal, responsable del razonamiento y el autocontrol.

En algunas personas también se da por un manejo deficiente de emociones (represión) que es cuando las emociones no se expresan ni se procesan, pueden acumularse y manifestarse repentinamente en forma de enojo o mal humor.

El "ruido fantasma" que altera el estado de ánimo es el infrasonido, ondas sonoras de baja frecuencia (inferiores a 20 Hz) inaudibles conscientemente. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)
El "ruido fantasma" que altera el estado de ánimo es el infrasonido, ondas sonoras de baja frecuencia (inferiores a 20 Hz) inaudibles conscientemente. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

¿Qué es el “ruido fantasma” que te pone de mal humor?

Es apenas perceptible por el oído humano, pero genera mal humor, estrés e incluso ansiedad. Está en ventiladores, coches, transporte público y electrodomésticos y tú no lo escuchas, pero sí que tiene un poderoso impacto en tu estado de ánimo.

Un reciente estudio psicológico recientemente por la revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience y liderado por el psicólogo Rodney M- Schmaltz y Trevor J. Hamilton, explicó los efectos del infrasonido presente en el tráfico urbano, maquinaria industrial y antiguos sistemas de ventilación, incluso dentro de casa en electrodomésticos como lavadoras, secadores y neveras.

El cuerpo absorbe estas ondas, disparando niveles de cortisol y provocando estrés, irritabilidad y ansiedad sin que la persona conozca la causa. (Foto: Monstera Production / Pexels)
El cuerpo absorbe estas ondas, disparando niveles de cortisol y provocando estrés, irritabilidad y ansiedad sin que la persona conozca la causa. (Foto: Monstera Production / Pexels)

Los científicos apuntan que estas vibraciones u ondas sonoras de baja frecuencia (inferiores a 20 Hz) e imperceptibles por el oído humano afectan al bienestar de las personas de forma silenciosa y constante.

Es aquí donde se desencadenan tres efectos: aumenta el cortisol, la hormona del estrés; mayor irritabilidad y aumento de la tristeza.

Aunque la muestra del estudio es limitada y es necesario ampliarla, los psicólogos apuntan que los infrasonidos aumentan la irritabilidad, que no es lo mismo que la ansiedad.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 15 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

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