Si eres de los que no puede despegarse de su amada manta y la busca aún en los días de más calor, no estás solo y la psicología tiene la respuesta a este hábito. Y es que de seguro te pasó que viste a algún familiar o pareja que no podía echarse en la cama sin cubrir su cuerpo aunque haya 30 grados de temperatura o eres tú quien ya se acostumbró a no estar sin una sábana encima. Ante esto, los expertos analizaron qué hay detrás de esta acción que cada vez se vuelve más frecuente y todo tiene que ver con la necesidad de seguridad y la regulación emocional. Aquí te explico lo que confirman los especialistas.

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¿Qué significa que una persona no pueda dormir sin taparse?

Se trata de un comportamiento aprendido desde la infancia que se asocia con protección y que activa el sistema nervioso parasimpático favoreciendo el descanso. Se trata de una necesidad clara de seguridad emocional que el cerebro gestiona mientras el cuerpo intenta descansar.

El psicólogo clínico Michael J. Breus, especialista en medicina del sueño, explicó en distintos foros que cubrirse al dormir no es un acto reflejo, es un comportamiento aprendido desde la infancia que el cerebro asocia directamente con protección. La manta, en este caso, funciona como un refugio psicológico que el sistema nervioso activa de forma automática cuando llega el momento de bajar la guardia, y todo eso sin importar un termómetro que roza temperaturas muy altas.

Taparse crea una sensación de protección frente al entorno. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

¿Por qué dormir tapado responde a una necesidad de seguridad emociona?

Los expertos describen a la manta o colcha como una especie de “refugio simbólico” y taparse crea una sensación de protección frente al entorno, sobre todo cuando se duerme y se afronta un momento de vulnerabilidad.

Es decir, ese accesorio de la cama se vuelve una barrera mental contra miedos irracionales, ansiedad o incluso recuerdos incómodos. Es por eso que muchas personas no pueden dormir si no se tapan.

Además, para muchos, la manta brinda un “efecto de contención”, una sensación de estar “envuelto” o “abrazado” que ayuda a calmar el sistema nervioso.

(Foto: Yan Krukau / Pexels) / krukphoto.com

Qué motivos psicológicos y científicos hay detrás de dormir siempre tapado

Búsqueda de seguridad: sentirse envuelto funciona como un refugio emocional que calma el sistema nervioso. Actúa como un mecanismo inconsciente para reducir la ansiedad antes de dormir.

sentirse envuelto funciona como un refugio emocional que calma el sistema nervioso. Actúa como un mecanismo inconsciente para reducir la ansiedad antes de dormir. Liberación de hormonas (presión profunda): la ligera presión de la tela sobre el cuerpo activa el sistema neuronal, lo que favorece la descarga de serotonina y melatonina. Esto genera una sensación de calma y bienestar general.

la ligera presión de la tela sobre el cuerpo activa el sistema neuronal, lo que favorece la descarga de serotonina y melatonina. Esto genera una sensación de calma y bienestar general. Asociación y costumbre: desde la infancia, el momento de dormir suele estar acompañado de una manta. El cerebro aprende a asociar esta textura y el calor residual directamente con el acto de conciliar el sueño, volviéndose una señal imprescindible para relajarse.

desde la infancia, el momento de dormir suele estar acompañado de una manta. El cerebro aprende a asociar esta textura y el calor residual directamente con el acto de conciliar el sueño, volviéndose una señal imprescindible para relajarse. Control de la temperatura central: para dormir profundamente, el cuerpo necesita que su temperatura interna descienda. Paradójicamente, la manta ayuda a mantener una temperatura estable y cálida en la superficie de la piel mientras dormimos, evitando los microdespertares por el frío de la madrugada o el aire acondicionado.

para dormir profundamente, el cuerpo necesita que su temperatura interna descienda. Paradójicamente, la manta ayuda a mantener una temperatura estable y cálida en la superficie de la piel mientras dormimos, evitando los microdespertares por el frío de la madrugada o el aire acondicionado. Barrera mental: sirve como un escudo protector contra miedos irracionales, ansiedad acumulada o para mitigar la sensación de vulnerabilidad al estar inconscientes.

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