¿Te ha pasado alguna vez que deseaste el mal a alguien en tu propia mente? A primera impresión, puede tratarse de una mala acción, pero eso no define tu verdadera personalidad. En ese sentido, los expertos en psicología tienen una perspectiva que captará tu atención completamente. Sigue leyendo este artículo para conocer las respuestas.

Este pensamiento suele aparecer habitualmente después de finalizar una discusión o al sentir que no estamos progresando. ¿Realmente esta sensación define a alguien como malo o mala? Tras años de estudios, los especialistas en salud mental ha obtenido conclusiones llamativas.

¿Realmente desear el mal a alguien suele definir cómo realmente es una persona? (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que desean el mal a otras

Los motivos por el cual una persona desea el mal se relaciona a lo negativo. Como primer punto, esta acción demuestra la inseguridad personal de quien lo pone en práctica; es decir, intenta proteger el nivel de su autoestima.

Este pensamiento aparece cuando un ser conocido logra cumplir sus objetivos antes que la propia persona. Entonces, ese éxito ajeno se convierte en un espejo incómodo de lo que ha fallado en su intento; es así que desea el mal.

Los profesionales en salud mental afirman que esta actitud pretende proteger el estado emocional. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

También puede tratarse de una cuestión de justicia. ¿En qué sentido? Esto ocurre cuando se visualiza que una persona ha logrado obtener “éxito” de una manera arrogante, injusta o perjudicando a otras. Entonces, se desea el mal para que exista una sensación de equilibrio.

Ahora, esta reacción emocional también se trataría de un pensamiento intrusivo. Según el portal especializado Unobravo , se tratan de ideas, imágenes o impulsos repentinos que aparecen en la mente de forma involuntaria. En algunos casos, este contenido suele ser molesto o extraño.

Como notarás, existen distintas razones por las cuales un ser humano desea el mal, pero no necesariamente se experimenta realmente este sentimiento. Para obtener un mejor diagnóstico, es necesario acudir a un profesional de salud mental.

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