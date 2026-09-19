Nadie está libre de una crítica, pues no todos somos perfectos realizando alguna tarea o responsabilidad; sin embargo, cada persona tiene una forma de reaccionar ante estas palabras. En ciertos casos, hay hombres o mujeres que sienten tristeza cuando no reciben el reconocimiento esperado. En este punto, los expertos en psicología tienen una perspectiva al respecto. ¿Qué revela exactamente?

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Cuando se escucha la palabra “crítica”, habitualmente se asocia con algo negativo, pero dependerá netamente del contexto. Existe dos tipos de críticas: la constructiva, la cual describen los hechos concretos manteniendo el respeto y proponer mejorar; y la destructiva, la cual busca herir a la otra parte.

Por esa razón, los especialistas en salud mental consideran que es sumamente vital saber diferenciar cada una de ellas para saber cómo reaccionar ante estas palabras.

Aunque la crítica pretendía ayudar, hay personas que suelen resultar afectadas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué dice la psicología sobre la persona que siente tristeza ante las críticas

Un artículo de Psicología y Mente explica exactamente por qué la persona experimenta esta sensación cada vez que recibe una crítica. Como primer punto, se trata de un “dardo” que afecta el autoconcepto, el cual consiste en la imagen que se tiene de uno mismo.

Entonces, si el hombre o la mujer se le dice ciertas cosas que no coinciden con la imagen que presenta a pesar de que dicha crítica pretende ayudar, es altamente probable que experimente incomodidad o tristeza.

Otro rasgo de estas personas es que necesitan la validación de los demás. Toman en cuenta todo lo que opina su círculo cercano sobre ellos, evidenciando que valoran poco su imagen propia.

El sitio especializado psicología también añade un punto interesante sobre este comportamiento: las experiencias del pasado también influyen en la reacción ante las críticas.

Para una mejor comprensión, si en tu etapa de niño o adolescente fuiste regañado o recibiste críticas duras por ciertas acciones que considerabas correctas, actualmente puedes experimenta sensibilidad ante comentarios parecidos.

Sentirse sensible ante las críticas puede ser un patrón que se arrastra desde el pasado, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son las consecuencias de no asimilar adecuadamente las críticas constructivas

Los profesionales de Ilitía Psicología explican que no recibir de buena forma las críticas constructivas puede ocasionar un proceso de autoevaluación negativo que fomenta pensamientos desmedidos de fallar y dudar de su capacidad de aprendizaje.

No sería lo único, el malestar emocional provocado por estas críticas causaría que la persona se aísle socialmente, evitando reuniones o eventos por miedo a ser cuestionada nuevamente.

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