¿Eres de esas personas que tienen la intención de arreglar los conflictos de quienes te rodean? Puedes considerar que eres generoso(a) con los demás, pero existe un significado más profundo al respecto. Tras años de estudios, los especialistas en psicología señalan que este patrón tiene distintas respuestas. Para conocer lo que revela esta ciencia, te invito a seguir este leyendo este artículo informativo.

Esta intención noble suele aparecer cuando visualizas a alguien en problemas: prestas tu atención para entender qué le ocurre y así brindarle el apoyo para que logre la tranquilidad. Si cumples el objetivo, sientes una felicidad.

A primera impresión, se trata de un acto empático que genera buenos cumplidos, pero los especialistas en salud mental tienen distintas conclusiones que valen prestar atención.

Si bien puede tratarse de un acto empático, los psicólogos consideran que existe un significado más profundo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que intentan resolver los problemas de los demás

La psicóloga sanitaria Marta Castelos explicó que la intención de resolver los problemas de los demás tiene un gran coste, ya que la persona puede desconectarse de sus propios límites y puede experimentar tristeza en caso no logre resolver el asunto.

Para la profesional, este comportamiento se le conoce como el “rol de salvador(a)”. Adoptando esto, el ser humano experimenta una responsabilidad necesidad, puede intervenir sin que se lo pidan y descuida sus propias necesidades.

Castelos también asegura que este hábito surge desde la infancia, cuando el menor de edad tuvo que hacer esfuerzos para captar la atención de sus padres o de las personas que aprecia. Entonces, creciendo con esta idea, realizará acciones para sentirse valioso y reconocido.

El acto de resolver los problemas a los demás es un intento para obtener aprobación. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Esto demuestra que su autoestima está condicionada a lo que opinen los demás. Si considera que su ayuda tiene efecto positivo, se sentirá bien, pero en caso su esfuerzo haya sido en vano, pensará que será criticado o que ese vínculo acabará.

Otros especialistas afirman que estas personas se caracterizan por contar con pensamientos irracionales, las cuales son ideas rígidas o poco ajustadas a la realidad objetiva que les genera malestar emocional o ansiedad.

Si bien es lo adecuado apoyar a alguien cuando está pasando una mala etapa, es necesario establecer límites y tener la firme idea que todo no puede resolverse. En caso resulte más complicado de lo esperado, es necesario acudir a la ayuda de un profesional mental.

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