Es muchas veces cuestionada y de seguro más de una vez te dijeron que no vale la pena llorar ni sentirte melancólico porque eso es de débiles, pero la verdad es que la tristeza cumple un papel fundamental en el desarrollo emocional. Sentirse triste es parte de la vida y está bien experimentarlo y en eso coinciden los expertos en psiquiatría, ya que no se trata de algo negativo, sino de una señal de que tu salud mental es sana; sin embargo, si esto se vuelve una constante en tu día a día y a todas horas, sí es necesario acudir a un especialista y sospechar de una posible depresión. Aquí te comparto la información que necesitas conocer para entender mejor el cómo te sientes y su impacto.

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Sentir tristeza de vez en cuando es positivo: qué significa para la psiquiatría

Los expertos en psiquiatría consideran que la tristeza es una emoción natural, adaptativa y pasajera ante pérdidas o decepciones. No se trata de un trastorno mental en sí misma, sino de un mecanismo necesario para procesar el dolor, asimilar cambios y proteger nuestra salud mental.

Desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México explican que la tristeza es una emoción primaria junto con la ira, el temor, la felicidad, el enfado, la sorpresa y el disgusto, por lo que es natural y necesaria en nuestras vidas. “Se define como un estado anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con pesimismo, insatisfacción y tendencia al llanto; es la emoción básica opuesta a la alegría. Activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos”, detallan.

Cuando una persona se siente triste puede encontrarse desmotivada y con desgano para hacer las tareas cotidianas y actividades sociales; suele restringir sus actividades físicas haciendo muy poco o nada, hay falta de interés y motivación por actividades que antes eran satisfactorias y se vislumbra la realidad desde un ángulo negativo. Y es que se suele manifestar con el llanto y las lágrimas o una expresión facial de preocupación y apatía.

Los signos más visibles de la tristeza son el llanto y las lágrimas. (Foto: RDNE Stock project / Pexels) / Ana Karotkaya Photography

Pese a esto, sentir tristeza de vez en cuando no solo es compatible con una buena salud mental, sino que forma parte de ella. La Dra. Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, indicó en la revista ‘Hola!’ que vivir implica atravesar momentos difíciles, afrontar pérdidas, gestionar incertidumbres y adaptarse a situaciones que no siempre elegimos. Y cuando eso ocurre, es lógico que aparezcan emociones desagradables.

La experta agrega que la salud mental no consiste en evitar cualquier forma de sufrimiento, sino en desarrollar recursos para afrontar las tensiones normales de la vida. Al fin y al cabo, una vida mental sana no es aquella en la que nunca aparece la tristeza, sino aquella en la que somos capaces de atravesarla, aprender de ella y continuar avanzando.

Es por eso que los especialistas coinciden que la ausencia total de tristeza no sería una señal de salud mental ya que el cerebro humano está diseñado para reaccionar emocionalmente ante lo que sucede a nuestro alrededor.

Por qué sentir tristeza también es positivo

La Organización Mundial de la Salud define la salud mental como la capacidad para afrontar las tensiones normales de la vida, desarrollar las propias habilidades, trabajar de forma productiva y contribuir a la comunidad. En este sentido, la tristeza cumple una función importante porque cuando atravesamos una situación difícil, esto ayuda a reducir el ritmo, favorece la reflexión y permite reorganizar recursos emocionales para afrontar una nueva realidad.

La tristeza nos hace prestar atención en algo que nos sucede para procesarlo e integrarlo a nuestra vida. (Foto: Eman Genatilan / Pexels)

Cuándo la tristeza es un problema de salud mental

Si bien la tristeza nos hace prestar atención en algo que nos sucede para procesarlo e integrarlo a nuestra vida y así podamos adaptarnos a una nueva realidad que nos toca vivir con pérdidas, desilusiones o fracasos, puede ir de un ligero malestar hasta un profundo dolor emocional o depresión. En estos casos, la tristeza se convierte en un problema que es necesario tratar con un psicólogo o psiquiatra. Y es que la depresión puede durar meses o años, dañando nuestra calidad de vida.

Por eso, hablar con alguien siempre será considerado positivo. Cuando la tristeza es grave, no hay nada mejor que ponerse en manos de un especialista que nos ayude a interpretar correctamente la situación y nos proporcione apoyo emocional.

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