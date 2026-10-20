Para muchos son actitudes válidas y que no deben ser reprochadas por ser ‘normales’ y porque todos en algún momento lo han hecho pero, ¿son saludables para la relación?. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en el daño que le hace a tu compañero/a de vida que te la pases en el celular antes que conversando o que no respondas una pregunta simple que te hizo la otra persona durante la mañana? Los expertos en relaciones de pareja son enfáticos en afirmar que hay señales muy destructivas para el vínculo amoroso y entre ellas están la indiferencia y la actitud defensiva. Hoy te explico lo que debes evitar para que tu romance no vaya en camino a su ruptura.

No hagas esto si quieres que tu relación funcione

Estas señales desgastan la confianza, la seguridad emocional y el respeto mutuo. Entre las más importantes figuran las conocidas como ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis’, que fueron popularizadas por el psicólogo John Gottman y que anticipan el divorcio o final del vínculo:

La crítica: ataca la identidad o el carácter de la persona en lugar de enfocarse en una conducta específica.

ataca la identidad o el carácter de la persona en lugar de enfocarse en una conducta específica. El desprecio: se manifiesta con burlas, sarcasmo, insultos o gestos de superioridad que destruyen el respeto.

se manifiesta con burlas, sarcasmo, insultos o gestos de superioridad que destruyen el respeto. La actitud defensiva: responder a los reclamos justificándose, culpando al otro o adoptando el papel de víctima en lugar de escuchar.

responder a los reclamos justificándose, culpando al otro o adoptando el papel de víctima en lugar de escuchar. La evasión: desconectarse emocionalmente, ignorar a la pareja o aplicar el silencio como castigo.

La actitud defensiva se manifiesta al responder a los reclamos justificándose, culpando al otro o adoptando el papel de víctima en lugar de escuchar. (Foto: Timur Weber / Pexels)

El poder negativo de la indiferencia y actitud defensiva

“¿Tanto de cuesta contestarle y mostrarle interés?, vengo a decirte que gracias a esa conducta de indiferencia tienes un 94% de posibilidades de que tu relación acabe en ruptura. Según el científico John Gottman identificó 4 conductas que perciben el final de una relación y la indiferencia es una de ellas", se explica en un video publicado en la cuenta de Instagram de la psicóloga Andrea Vicente.

Desde ahí se propone que el mejor camino para mejorar las cosas es:

Comunicarte abierta y respetuosamente

Aborda los conflictos de manera tranquila

Busca soluciones que beneficien a ambos

Apoyo mutuo, amor y afecto

Comparte tus emociones y confía en tu pareja e intenta compartir metas y valores con ella

Y es que la actitud defensiva bloquea las soluciones y aparece como reacción a una queja o crítica debido a que, en lugar de escuchar el malestar del otro, la persona se protege, se justifica o contraataca. Por su parte, la indiferencia destruye la conexión, porque cuando la tensión es muy alta, uno de los miembros de la pareja se desconecta emocionalmente, guarda silencio o ignora al otro transmitiendo el mensaje de que “ya no me importas” o “no vales mi tiempo”.

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