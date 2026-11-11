Si te cuesta dormir por las noches y has recurrido al alcohol para conciliar el sueño, conviene prestar atención: aunque beber antes de acostarte puede provocar somnolencia, eso no significa que vayas a descansar mejor. Detrás de esa sensación inicial de relajación hay efectos que debes conocer. A continuación, te contamos qué advierten los especialistas sobre esta práctica.

La cantidad que se consume y el momento en que se bebe influyen en sus efectos (Foto: Sponchia / Pixabay)

LA ADVERTENCIA DE LOS EXPERTOS SOBRE BEBER ALCHOL ANTES DE DORMIR

Los expertos en salud señalan que el alcohol puede producir somnolencia y, en algunas circunstancias, ayudar a quedarse dormido más rápido, pero eso no significa que mejore el descanso. Su efecto negativo es que puede fragmentar el sueño, provocar despertares durante la noche y alterar sus fases. El Instituto Nacional sobre el Abuso del Alcohol y el Alcoholismo de Estados Unidos (NIAAA) advierte que quienes beben pueden dormirse antes, pero también despertarse más temprano y experimentar mayor fatiga.

¿Por qué puede dar sueño al principio y perjudicarlo después?

El alcohol tiene un efecto sedante y actúa, entre otros mecanismos, sobre el sistema del neurotransmisor GABA, relacionado con la inhibición de la actividad cerebral. Esto puede reducir el tiempo que una persona tarda en dormirse. Sin embargo, los efectos cambian a lo largo de la noche.

Durante la primera mitad, puede aumentar inicialmente el sueño profundo y reducir el sueño REM, la fase caracterizada por movimientos oculares rápidos.

Durante la segunda mitad, tiende a aumentar el tiempo que se pasa despierto y a reducir la eficiencia del sueño, es decir, la proporción del tiempo en cama que realmente se duerme.

Por tanto, la sensación inicial de relajación no equivale a una noche de sueño continuo o reparador, precisa NIAAA.

“El alcohol ayuda a la gente a dormirse más rápido, a medida que el alcohol se metaboliza durante la noche, altera la calidad del sueño posterior”, señaló a TODAY.com la Dra. Saema Tahir, médica certificada especializada en trastornos del sueño, enfermedades pulmonares y medicina de cuidados intensivos.

Sentir somnolencia después de beber no significa descansar mejor (Foto: Geralt / Pixabay)

¿Una sola copa produce esos efectos?

Dependerá de cada persona. Por ejemplo, hay quienes necesitan una sola copa para conciliar el sueño, pero hay otras que requieren más de una. Los efectos dependen de la cantidad de alcohol, del momento en que se consume y de las características individuales.

¿Qué recomiendan los especialistas?

No utilizar el alcohol como remedio para dormir: recurrir a él puede perpetuar los problemas de sueño y favorecer un ciclo en el que se bebe para descansar, pero el descanso empeora. También debe evitarse combinarlo con medicamentos para dormir u otros sedantes, porque puede aumentar los efectos adversos y el riesgo de sobredosis.

Tahir indicó al mismo medio estadounidense que para lograr un sueño más reparador: debes tener un horario de sueño regular, es decir, acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, y dormir en una habitación fresca y completamente oscura. Ahora, si tienes un trastorno del sueño, busca asistencia profesional: “[Pase lo que pase] el alcohol nunca es la solución”.

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