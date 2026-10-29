Si te aplicas desodorante o antitranspirante antes de salir de casa, quizá te hayas preguntado si ese es el mejor momento para usarlos. Aunque suelen confundirse, no son lo mismo pues tienen diferentes funciones: uno ayuda a controlar el olor y el otro reduce el sudor. Por eso, el momento de aplicación puede ser distinto. En esta nota te explicamos qué recomiendan los expertos y cómo incorporar sus consejos a tu rutina para aprovechar mejor cada producto.

Uno reduce el sudor y el otro ayuda a controlar el olor (Foto: Magnific)

SUDOR Y MAL OLOR: ¿CUÁNDO APLICAR ANTITRANSPIRANTE Y DESODORANTE, SEGÚN LOS EXPERTOS?

Para reducir el sudor, muchos antitranspirantes funcionan mejor por la noche, antes de dormir y sobre la piel completamente seca. Para controlar el mal olor, el desodorante puede aplicarse por la mañana o en otro momento, siempre sobre piel limpia y seca, señala Cleveland Clinic.

Para entender mejor, te mostramos en la siguiente tabla las diferencias entre ambos:

Producto ¿Para qué sirve? ¿Cuándo aplicarlo? Antitranspirante Reduce la salida de sudor mediante ingredientes, generalmente sales de aluminio, que forman una obstrucción temporal en los conductos sudoríparos. Preferentemente por la noche, sobre piel completamente seca, siguiendo las indicaciones del producto. Desodorante Combate o disimula el olor, pero no reduce por sí solo la cantidad de sudor. Puede usarse por la mañana o cuando lo necesites, sobre piel limpia y seca. Producto combinado Ofrece acción antitranspirante y desodorante. La aplicación nocturna permite aprovechar el componente que reduce el sudor; conviene revisar las instrucciones del envase.

¿POR QUÉ LOS EXPERTOS RECOMIENDAN EL ANTITRANSPIRANTE POR LA NOCHE?

Cleveland Clinic explica que, durante la noche, normalmente sudamos menos. Eso permite que el producto permanezca en la zona durante seis a ocho horas y tenga tiempo de actuar antes de la actividad del día siguiente. Por eso, no hace falta esperar a estar sudando para aplicarlo.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) también recomienda aplicar el antitranspirante antes de acostarse y sobre piel seca cuando forma parte del tratamiento de la sudoración excesiva. Además, indica que debe dejarse secar completamente antes de dormir.

Cabe precisar que lo señalado no significa que aplicarlo por la mañana sea malo o inútil. La Sociedad Internacional de Hiperhidrosis señala que algunas pautas incluyen una aplicación matutina y otra nocturna, pero, si solo se realiza una, aconseja priorizar la de antes de dormir.

La dermatóloga Giovanna Ciocca dijo a N+ Univision dijo que el antitranspirante evita que una persona sude mucho, debido a las sales de aluminio que contiene. “Lo mejor es aplicarlo en la noche en axilas secas para que absorba bien, sino obstruirá las glándulas de sudoración”, señaló.

¿Cómo aplicarlos para obtener mejores resultados?

Espera a que las axilas estén completamente secas. Si te duchaste, no lo apliques sobre la piel todavía húmeda, ya que puede aumentar la irritación y afectar su funcionamiento.

Evita aplicarlos inmediatamente después de rasurarte si la piel está irritada. Si lo haces con cualquiera de los dos productos puedes provocar dermatitis o escozor en esas condiciones.

Si utilizas ambos por separado, una pauta posible es antitranspirante por la noche y desodorante por la mañana.

Si ya hay sudor y olor, limpia y seca la zona antes de volver a aplicar desodorante. Añadirlo sobre una capa de sudor no sustituye la higiene, publica Health.

¿Los usas justo antes de salir de casa? Conoce qué recomiendan los especialistas sobre el horario de aplicación y la importancia de que la piel esté seca (Foto: Magnific)