Si hay algo que complica aún más los cuadros de asma y las crisis respiratorias es la contaminación urbana y los cambios bruscos de temperatura. El aire frío, el humo de los vehículos y el polvo pueden irritar las vías respiratorias, especialmente en personas cuya enfermedad no está controlada. Si bien muchas veces no podemos manejar lo que respiramos camino al trabajo, mientras comemos en un restaurante o vamos al supermercado, lo que sí podemos hacer es preocuparnos por lo que sucede dentro de casa y así reducir el riesgo de una crisis. Hoy te explico, de mano de los expertos en salud, cómo mantenerte seguro.

¿Cómo reducir el riesgo de una crisis?

“Las personas con asma deben prestar atención a los cambios de temperatura y a la calidad del aire, ya que estos factores pueden agravar sus síntomas. Mantener el tratamiento indicado y reconocer las señales de alerta es fundamental para prevenir complicaciones”, explica Dr. Jorge Saravia Vergara, neumólogo de la Clínica Stella Maris.

El experto recomienda no pasar por alto la tos persistente, los silbidos al respirar, la opresión en el pecho y la dificultad para respirar. Si los síntomas empeoran o aumenta la frecuencia de uso del inhalador, se debe acudir a una evaluación médica. La dificultad respiratoria intensa requiere atención de emergencia.

Para protegerte de la contaminación ambiental si padeces asma, es fundamental reducir la exposición a las partículas irritantes y mantener un control riguroso de tus vías respiratorias. (Foto: diana.grytsku / Magnific)

Otro punto importante es lo que puedes hacer en el día a día para reducir el riesgo de crisis asmáticas:

Evitar el humo del tabaco, el polvo y otros irritantes.

Reducir el ejercicio intenso al aire libre cuando la contaminación sea elevada.

Protegerse del aire frío y llevar el inhalador de rescate si ha sido recetado.

Mantener una adecuada hidratación y consumir abundantes líquidos.

Realizar controles médicos periódicos y contar con un plan de acción ante una crisis.

Seguir el tratamiento prescrito y no suspenderlo sin indicación médica.

Tener una casa limpia también es clave

La limpieza adecuada del hogar es fundamental para pacientes asmáticos porque reduce significativamente la exposición a alérgenos e irritantes que inflaman las vías respiratorias y desencadenan crisis. Aquí juega un papel clave el disminuir la presencia de ácaros del polvo, moho, caspa de mascotas, polen y residuos de plagas (como cucarachas) que provocan o empeoran los síntomas. Y es que optimizar la calidad del aire interior favorece una mejor mecánica respiratoria y reduce la inflamación bronquial.

Aquí, las soluciones tecnológicas también ayudan a crear un ambiente saludable y libre de contaminación dentro de la casa, sobre todo con aspiradoras con filtro HEPA que retienen las partículas finas (PM2.5) que alcanzan las vías respiratorias pequeñas.

La aspiradora inalámbrica H12 Pro FlexReach se ocupa de la suciedad húmeda y seca, que son desencadenantes clave que pueden provocar crisis o empeorar los síntomas crónicos. (Foto: @dreameperu / Instagram)

“Damos un producto muy completo en términos de succión y que tienen cámara integrada para que estés pendiente de la limpieza si tienes mascotas y estás a distancia. Son productos que prestan muchos más beneficios que solo aspirar y se adaptan a cualquier necesidad creando rutinas para que empiecen a hacer el trapeado apenas sales a trabajar o programarlo para que vaya realizando la limpieza antes que llegues a casa y así la encuentres limpia. Todas las aspiradoras también manejan filtros HEPA que ayudan a filtrar micropartículas desde la aspiración hasta la limpieza y todo queda dentro de un filtro que evita que las micropartículas estén dispersas en el hogar y las máquinas hacen un proceso de autolimpieza para evitar que las personas estén manipulando seguidamente el polvo. Así la tecnología cobra verdadero valor cuando nos permite dedicar más tiempo a lo que disfrutamos y menos a las tareas que nos ocupan cada día”, comentó Jennifer Ariza, Retail Marketing Manager LATAM, durante la apertura de un nuevo espacio de la marca Dreame en Ripley Jockey Plaza donde destacan productos para un hogar inteligente y su cuidado como el X50 Ultra Complete, en robots aspiradores; el R20 Ultra, en aspiradoras inalámbricas y el H12 Pro FlexReach, en limpieza húmeda y seca, que están enfocados a la potencia de succión y a la limpieza eficaz de los lugares.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.