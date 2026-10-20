A cualquier hora y en cualquier lugar, se ha vuelto habitual sacar el celular para ponernos al día en redes sociales. Sin embargo, esos minutos frente a la pantalla pueden convertirse en horas, sin que pensemos en los efectos que este hábito puede tener en la salud. La forma en que usamos el dispositivo, la frecuencia y el tiempo que permanecemos en la misma posición son factores que conviene tomar en cuenta. En esta nota te explicamos qué dicen los especialistas sobre esta práctica cotidiana y qué recomendaciones pueden ayudarte a usar el celular de manera más consciente.

El uso prolongado del teléfono con el cuello flexionado puede provocar dolor, rigidez y una postura encorvada (Foto: Magnific)

MIRAR EL CELULAR HACIA ABAJO: EL HÁBITO QUE PUEDE AFECTAR TU POSTURA Y TU ROSTRO

Si eres de las personas que mira hacia abajo su celular y otro dispositivo electrónico durante largos períodos de tiempo, esto podría provocarte dolor de cuello y espalda. Cabe precisar que esta lesión es conocida como “cuello tecnológico” o “tech neck”.

“Al inclinar la cabeza para mirar el teléfono, se someten a tensión los músculos, ligamentos y tendones del cuello y la parte superior de la espalda. Lo que importa es la postura y el tiempo que se mantiene (...). Es incómodo y también puede irritar el nervio occipital, donde la columna vertebral se conecta con la base del cráneo, lo que puede provocar dolores de cabeza”, señaló el Dr. Andrew White, cirujano ortopédico y codirector del Centro de Columna Vertebral del Beth Israel Deaconess Medical Center, se lee en un artículo de Harvard Health Publishing.

Por su parte, el quiropráctico Andrew Bang, indicó a Health Clevenland Clinic que “las lesiones comienzan a producirse en el cuello y en todos los músculos que lo rodean. Observamos la degeneración de los discos cervicales de la columna vertebral debido a esa postura con la cabeza inclinada hacia adelante”.

Explicó que, si bien los músculos del cuello y la curvatura natural de la columna vertebral están diseñados para soportar ese peso en posición neutra, cuando una persona inclina la cabeza hacia adelante, la carga sobre el cuello aumenta, siendo perjudicial.

En tanto, el cirujano cosmético Franco Ferri dijo a N+ Univision que con el uso de celulares y equipos tecnológicos hay una tendencia a tener una mal postura: “Un adulto de peso promedio debería cargar de 10 a 15 libras en su cabeza con una visión horizontal. Al bajar la cabeza, este peso llega a ser de 50 libras, que son sostenidos por el músculo del cuello y la cara”.

Precisó que uno de los efectos que genera esta posición, además de dolor de cuello, es debilitar las estructuras faciales como los músculos, la piel y los ligamientos, provocando flacidez y haciendo que aparezca la papada, sobre todo acelerando el envejecimiento facial.

Por tal motivo recomendó que cuando vean sus celulares, estos deben estar a la altura de los ojos para evitar una mala postura, dolores de cuello y cabeza, hernias discales, cambios faciales, arrugas en el cuello, sedentarismo y más.

EN CONCLUSIÓN

Los especialistas advierten que mirar el celular durante mucho tiempo con la cabeza inclinada hacia adelante puede sobrecargar músculos, ligamentos y tendones del cuello y la parte alta de la espalda. Esto puede causar dolor, rigidez, tensión en hombros y dolores de cabeza.

Entre los riesgos principales señalan que al inclinar la cabeza, el cuello sostiene el peso de la cabeza en una posición menos favorable; cuanto más tiempo se mantenga esa postura, mayor puede ser la molestia. En algunos casos, la irritación de nervios puede relacionarse con hormigueo o entumecimiento en brazos, manos o dedos.

Entre las recomendaciones que brindan los especialistas están: subir el celular cerca del nivel de los ojos en vez de bajar la barbilla hacia la pantalla, mantener el cuello alineado con la columna y los hombros relajados sin encorvarse, entre otros.

La evidencia médica se concentra en los efectos sobre cuello, hombros y espalda (Foto: Magnific)