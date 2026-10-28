Si no tienes un patio o un espacio al aire libre, es posible que tiendas la ropa dentro de casa. Pero ¿sabías que esta práctica puede aumentar la humedad y favorecer condiciones perjudiciales para la salud, especialmente si se hace con frecuencia en habitaciones poco ventiladas.? En esta nota te explicamos qué recomiendan los expertos para reducir estos riesgos.

No tener patio obliga a muchas personas a secar sus prendas dentro del hogar (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS EN SALUD?

La organización especializada en salud respiratoria Asthma + Lung UK recomienda evitar secar la ropa dentro de casa cuando sea posible. Si no hay espacio exterior, aconseja hacerlo en una habitación bien ventilada. La razón es que el lavado y secado de prendas contribuyen a la humedad doméstica y a la condensación, condiciones que favorecen la aparición de moho.

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) también aconseja, dentro de sus recomendaciones para prevenir la aspergilosis en personas con enfermedades pulmonares o un sistema inmunitario debilitado, no secar ropa en dormitorios ni en las principales zonas de estar, si se puede evitar. La aspergilosis es una enfermedad causada por un hongo del género Aspergillus.

Jose Arias Jr., portavoz de la Asociación Americana del Pulmón, señaló a N+ Univision que la humedad dentro de una casa puede causar sangrado nasal e irritación de los ojos, además de problemas relacionados con el asma y un aumento de ácaros. Por ello, recomendó utilizar un deshumidificador para controlarla. También advirtió: “Algunas personas piensan erróneamente que, al tener aire acondicionado, la ropa podría secarse en su vivienda. Eso es malo”.

¿CUÁNDO PUEDE CONVERTIRSE EN UN PROBLEMA?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda mantener la humedad relativa interior por debajo del 60% e, idealmente, entre el 30% y el 50%. La humedad relativa expresa qué tan cerca está el aire de saturarse de vapor de agua a una temperatura determinada.

Los efectos que puede tener sobre la salud

El problema no es la ropa húmeda en sí, sino la exposición a los contaminantes que pueden proliferar si la vivienda permanece húmeda:

El moho puede provocar reacciones alérgicas, empeorar el asma y causar otras molestias respiratorias, señala EPA.

En personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), puede agravar la falta de aire y desencadenar crisis o exacerbaciones.

Las personas con enfermedades pulmonares o defensas debilitadas requieren especial precaución frente a Aspergillus.

La humedad también favorece a los ácaros del polvo, que pueden afectar a personas alérgicas y con asma.

ENTONCES, ¿CÓMO REDUCIR EL RIESGO SI NECESITAS SECAR ROPA DENTRO?

Utiliza una habitación bien ventilada y evita, si es posible, el dormitorio y las zonas donde pasas muchas horas.

Mide la humedad con un higrómetro, en lugar de guiarte únicamente por la sensación de que el ambiente está húmedo. Procura mantenerla entre el 30% y el 50%, y por debajo del 60%.

Usa un deshumidificador o aire acondicionado cuando sea necesario para controlar la humedad. Abrir las ventanas puede ayudar si el aire exterior es más seco.

No ignores la condensación, las manchas de moho o el olor a humedad. Además de limpiar, hay que corregir la causa del exceso de humedad para evitar que el problema reaparezca.

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