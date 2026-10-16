¿Te han revelado que hablas por las noches o has escuchado a alguien hacerlo? Quizás puedas tomarlo como algo gracioso, pero los expertos en salud advierten que esta acción involuntaria puede ser una señal de alerta que tu cuerpo usa para avisar que algo no anda bien en tu organismo. Descubre en esta nota completa qué significa realmente este comportamiento, cuáles son los posibles y en qué situaciones es momento de prestarle atención.

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Esta acción se le conoce como somniloquia, el cual consiste en el hecho de hablar, emitir palabras sueltas o pronunciar frases completas mientras se está durmiendo sin estar consciente de ello, así lo explica la Clínica Universidad de Navarra .

La institución médica añade que ocurre en distintas fases del sueño, tanto en la fase REM como en el sueño no REM. Habitualmente ocurre en la infancia (entre 3 y 10 años), aunque también puede registrarse en la edad adulta, pero con menor frecuencia.

En el mundo de la medicina, el hábito de hablar mientras se duerme se le conoce como somniloquia. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuándo se debe considerar una señal de alerta si la persona habla mientras duerme

En una entrevista concedida para N+ Univision , la especialista Patricia Beltrán aseguró que hablar dormido no debe considerarse normal, pues este comportamiento suele indicar que algo no está andando bien en el organismo.

“Es benigno en la mayoría de los casos, pero nos está dando una señal de que el organismo necesita más descanso, los horarios no son los adecuados”, añade la asesora en sueño.

Ahora, la alerta incrementa más si ese patrón aparece repentinamente y está afectando otras áreas cotidianas, tal como sentirse cansado(a) gran parte del día o perjudica el descanso a la pareja.

También este hábito se puede relacionar con trastornos del sueño o una afección de salud más grave. Los más comunes son el trastorno de conducta del sueño REM (TCSR, por sus siglas en inglés) y los terrores nocturnos, que ocurre frecuentemente en menores de edad.

Los especialistas en el sueño consideran que este comportamiento se debe a problemas al momento de dormir. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo dejar de hablar dormido

De acuerdo a Cleveland Clinic , es posible desaparecer progresivamente este hábito, pero es necesario mejorar la calidad del sueño y limitar las distracciones antes de acostarse. A continuación, te compartiré una serie de recomendaciones que puedes aplicar si padeces este comportamiento:

Duerme entre 7 y 9 horas cada noche.

Dedica entre 30 y 60 minutos de tranquilidad, es decir, evita cualquier tipo de pantalla.

Controla tus niveles de estrés.

Limita el consumo de alcohol y de cafeína.

Realiza ejercicio con regularidad.