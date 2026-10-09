No se trata de un objeto más que luces o un complemento del look, sino que puede estar contando algo sobre ti que ni te imaginas. Una esfera discreta, una correa de cuero o un diseño que no pasa desapercibido son detalles capaces de dar pistas sobre tus gustos y tu forma de expresarte. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en todo lo que tu reloj está revelando sobre tu personalidad? Ya sea para ir a la oficina, salir con amigos o celebrar una ocasión especial, esta pieza puede hacer mucho más que combinar con la ropa. También puede reflejar qué valoras al vestir: la sencillez, la originalidad, la comodidad o el significado de una joya heredada. Por eso, elegir uno no tiene que ser una cuestión de lujo ni de seguir tendencias, sino de encontrar un diseño que se sienta tuyo. Frente a esto, los expertos en tendencias revelan qué comunica aquel dispositivo que llevas en la muñeca.

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El accesorio que conquista y deja huella

Un reloj no se percibe únicamente como un objeto de lujo o un complemento masculino: puede ser un símbolo de logros, una pieza para conservar durante años, una herencia familiar o un detalle que comunica gustos.

“Hoy las personas privilegian productos que tengan significado, durabilidad y una historia detrás (…) Quienes eligen un reloj clásico suelen buscar algo que trascienda la coyuntura de una tendencia. Valoran la historia de la marca, la calidad de fabricación, la precisión mecánica y la sensación de adquirir una pieza que conservará su vigencia con el paso del tiempo. En muchos casos, además, existe un componente emocional importante: el reloj representa un logro personal, una celebración especial o un recuerdo familiar. Esa dimensión emocional es una de las razones por las que la relojería sigue despertando tanta pasión alrededor del mundo”, explicó Marco Vascones, Country Manager de Victorinox Perú a Mag.

El experto destaca que valoran la precisión, los materiales, el diseño y la posibilidad de que la pieza conserve su atractivo con el paso de los años. En el caso de la relojería suiza, estos atributos están profundamente asociados a una tradición de excelencia que sigue siendo muy apreciada en el mercado.

Muchas piezas se compran para regalar, recordar a alguien o dejar una herencia. (Foto: Victorinox)

La clave está en la versatilidad

Ya no se trata solo de moda o últimas tendencias, en la actualidad el comprador busca una pieza que se vea vigente hoy y dentro de varios años; valora marcas, modelos y referencias que tengan un origen reconocible; le da importancia a los materiales, la resistencia, la precisión y la capacidad de uso diario; además, ayuda a mostrar una personalidad más sobria, aventurera, clásica o técnica.

“El diseño genera una conexión inmediata con el usuario, mientras que la calidad de fabricación, la resistencia y la precisión son atributos que se valoran con el tiempo. La historia de la marca también cumple un rol importante, porque aporta credibilidad y un legado que respalda cada pieza (…) Una pieza diseñada únicamente para responder a una tendencia suele tener un ciclo de vida limitado. En cambio, un reloj concebido desde la calidad, la funcionalidad y el diseño atemporal conserva su relevancia mucho más allá de una temporada. Además, la excelencia en los materiales, la ingeniería y los procesos de fabricación permite que siga funcionando y luciendo bien durante años, convirtiéndose en un compañero de largo plazo”, agregó Vascones.

La tendencia está en relojes que funcionen en el trabajo, una cena, un viaje o una actividad al aire libre. (Foto: Victorinox)

Coleccionar piezas tiene un valor emocional

Muchas veces un reloj suele ser una compra ligada a hitos: el primer trabajo profesional, una promoción, una graduación, un aniversario, una mudanza a otro país o el inicio de un negocio propio. Eso hace que tengan un componente emocional y permite comunicar intereses sin necesidad de ostentación. Quien lleva una pieza con historia puede estar mostrando afinidad por el diseño industrial, la ingeniería, los viajes, la relojería suiza, el buceo, la aviación o la tradición familiar.

“Los relojes ocupan un lugar especial porque acompañan momentos importantes y suelen estar vinculados a recuerdos personales. Cuando un modelo como Maverick cumple 20 años, también acumula historias, experiencias y conexiones construidas por quienes lo han elegido a lo largo del tiempo. Representa una combinación que hoy es especialmente valorada por los consumidores: legado, diseño atemporal y funcionalidad. Después de dos décadas, sigue siendo uno de los modelos más emblemáticos de Victorinox a nivel global y, en esta nueva etapa, regresa con proporciones renovadas y un diseño actualizado para responder a las preferencias actuales. Hemos evolucionado aspectos estéticos y técnicos, pero preservando aquello que lo convirtió en un clásico: su carácter, su versatilidad y su identidad suiza. En un entorno donde las tendencias cambian constantemente, las piezas con historia vuelven a cobrar relevancia porque ofrecen autenticidad y permanencia”, detalló el experto sobre el relanzamiento 2026 de esta pieza de relojería suiza.

De esta manera, la nueva generación de usuarios busca un accesorio que tenga utilidad, presencia y una historia detrás que siga acompañando momentos que merecen ser recordados y compartidos a futuro, además de marcar la personalidad de quien lo usa.

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