Los lentes dejaron de ser un accesorio secundario y cada temporada funcionan como una pieza de identidad, capaz de definir un look incluso con ropa básica. Y es que imagina un atuendo total black y unas gafas de sol en tono verde bosque o burdeo con un marco oversize o de acetato grueso donde, sin duda, todas las miradas se irán a tu rostro. De esta manera se convierten en el nuevo punto focal del outfit y los expertos en tendencias lo confirman destacando que hay ciertas monturas y colores que van mejor con las proporciones del rostro, estilo de vida y nivel de atrevimiento. Aquí te comparto la información que necesitas conocer antes de tu próxima compra con miras al verano o si eres de usar lentes de sol todo el año.

Los lentes que dominarán la temporada

Tanto los lentes de medida como los de sol cumplen una función en el cuidado de los ojos, por lo que al elegirlos es importante considerar las necesidades de cada persona, además del diseño y el estilo. Hoy en día los que están marcando la pauta son las monturas de acetato grueso, metal fino, marcos oversize, óvalos estrechos, aviadores modernos, geometrías escultóricas y lentes tintados.

“Hay que apostar por los tonos tierra, marrones en diferentes gamas, verdes, negro, lechosos, colores más naturales y el burdeo que sorprende porque es un neutro con personalidad elegante y se adapta a muchos tonos de piel y es fácil de usarse en el día a día. Busca detalles como las varillas, el uso del metal en puente y la bisagra que aporta un toque de lujo discreto que no compite con la montura. También las siluetas clásicas como rectangulares suaves, ovalados, ‘cat eyes’ y la inspiración ecuestre que simboliza elegancia, nobleza y da toques de sofisticación levantando todo el outfit”, explicó Zagheny Wong, gerente comercial de MO Perú, a Mag.

Lo mejor es encontrar una opción que guarde proporción con el rostro y combine comodidad y personalidad. (Foto: @moeyewear / Instagram)

¿Qué lentes te favorecen? Guía práctica para elegir monturas según tu tipo de rostro

La también experta en tendencias recalca que la idea es crear contraste: “para rostros más redondos recomendamos monturas rectangulares o que tengan más ángulo porque aportan, en global, más definición a la cara. Los rostros cuadrados necesitan gafas más redondas u ovaladas y los alargados monturas más grandes para generar balance porque si tu cara es finita y larga las monturas largas te dan más balance. Los que tienen forma de corazón necesitan monturas más ligeras en la parte superior con volumen en la parte baja y a la gente con rostro ovalado le van bien todo tipo de gafas y el espejo siempre sorprende”.

Aquí también conviene pensar en el material según tu rutina diaria teniendo en cuenta el peso, resistencia y comodidad. El acetato sigue fuerte en marcos gruesos y expresivos, mientras el titanio y metales ligeros responden a la búsqueda de comodidad y minimalismo. “Las personas que salen mucho de noche suelen llevar monturas más metálicas y las que van a trabajar usan carey en tonos neutros, marrones o beige, aunque esta tendencia está cambiando. También deben preocuparse de que encaje bien, que no se deslice, que el peso de la luna no haga que se vaya hacia abajo”.

En lentes de sol lo ideal es que la montura cubra las cejas. Esto contribuye a bloquear de manera más efectiva el paso de la luz y la radiación. (Foto: @moeyewear / Instagram)

En cuanto a los lentes solares, también hay que elegir fijándose en las cejas, los pómulos y el tamaño de la nariz. Por ejemplo, las monturas angulares pueden dar más definición a un rostro redondo, mientras que los diseños curvos pueden suavizar facciones más marcadas. También es importante considerar las cejas: lo ideal es que la parte superior de la montura acompañe su forma sin cubrirlas por completo. Esto contribuye a bloquear de manera más efectiva el paso de la luz y la radiación, mejorando la protección ocular, al mismo tiempo que aporta un acabado estético más uniforme.

Teniendo en cuenta estas nuevas tendencias, Mó presentó DOMA, su reciente colección para esta temporada, inspirada en el universo ecuestre desde una mirada contemporánea. La propuesta reúne monturas de líneas equilibradas, detalles en piel y metal, tonos tierra y acabados pulidos, explorando diferentes tamaños y formas para encontrar una opción que guarde proporción con el rostro y combine comodidad y personalidad.

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