En el día más importante de tu vida, las joyas de boda cumplen un rol vital y ya no son un simple complemento: se convierten en una forma de contar quién eres y realzar tu historia de amor. Entre las tendencias que dominan las celebraciones actuales destacan los aretes llamativos, las piezas de inspiración vintage, los metales combinados y los accesorios personalizados con iniciales, fechas o piedras de nacimiento, además de las infaltables perlas y la tradición de no olvidar ‘algo azul’. Los expertos destacan que la clave está en elegir un punto focal y así hacer que tu look se robe todas las miradas.

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Elige un punto focal y destaca tu look

Para los entendidos en moda nupcial, si el vestido tiene aplicaciones, brillo o un escote elaborado, unos pendientes refinados pueden ser suficientes; si el diseño es minimalista, una gargantilla escultórica, brazaletes delicados o un tocado joya pueden aportar ese efecto memorable sin sobrecargar el look.

Una gran recomendación es que, antes de decidir, prueba todas las piezas junto con el vestido, el peinado y el maquillaje para comprobar que armonicen en fotos y que te resulten cómodas durante horas.

Las perlas continúan siendo una de las elecciones favoritas para las novias gracias a su capacidad para aportar luz y sofisticación sin recargar el look. (Foto: Engin Akyurt / Pexels) / Engin Akyurt

No olvides las perlas y “algo azul”

Las tendencias cambian, pero hay elementos que nunca pasan de moda. Las perlas, símbolo clásico de elegancia, versatilidad y pureza, siguen vigentes, pero se adaptan a una estética más moderna. Puedes llevarlas en aretes de formas irregulares, en una cadena fina con un dije pequeño o incluso integradas a una diadema o el velo.

Además, para muchas novias incluirlas también puede convertirse en un guiño familiar: usar las perlas de mamá o abuela, por ejemplo, suma historia y emoción al atuendo y al día. Si prefieres un estilo contemporáneo, mézclalas con oro amarillo, plata o cristales discretos para lograr un contraste actual sin perder el aire tradicional.

Y, por supuesto, no hay que olvidar “algo azul” que continúa siendo uno de los detalles más buscados por las novias por el significado que representa. Esta tradición puede resolverse con una joya sutil y significativa: un anillo con zafiro, una pulsera con una piedra celeste, unos aretes de aguamarina o un pequeño charm azul escondido en el ramo, pulsera o sujeto al vestido.

Además de las perlas, se puede sumar 'algo azul' que puede ser un charm o un dije. (Foto: Luana Goncalves en Pexels / @theofficialpandora)

Cómo elegir las joyas para tu boda

La clave está en elegir piezas que reflejen la personalidad de quien las lleva y que puedan volver a usarse después del matrimonio. Si estás organizando tu boda, estas son algunas recomendaciones que brindan los expertos de Pandora para tener las joyas adecuadas:

Apuesta por piezas atemporales: las joyas clásicas son una inversión que trasciende el día del matrimonio. Un brazalete de líneas limpias o un diseño minimalista puede complementar tanto vestidos modernos como propuestas más románticas.

las joyas clásicas son una inversión que trasciende el día del matrimonio. Un brazalete de líneas limpias o un diseño minimalista puede complementar tanto vestidos modernos como propuestas más románticas. Las perlas siguen siendo un imprescindible: continúan como una de las elecciones favoritas para las novias gracias a su capacidad para aportar luz y sofisticación sin recargar el look. Los aretes de perlas son un clásico y si tiene un diseño contemporáneo puede combinarse fácilmente con distintos peinados y escotes.

continúan como una de las elecciones favoritas para las novias gracias a su capacidad para aportar luz y sofisticación sin recargar el look. Los aretes de perlas son un clásico y si tiene un diseño contemporáneo puede combinarse fácilmente con distintos peinados y escotes. Equilibra el look con un collar delicado: no todos los vestidos requieren un collar llamativo. Cuando el escote lo permite, una pieza fina ayuda a aportar equilibrio y dirigir la atención hacia el rostro. Los collares delicados con pequeños detalles brillantes son una alternativa elegante para complementar el conjunto sin restarle protagonismo al vestido.

no todos los vestidos requieren un collar llamativo. Cuando el escote lo permite, una pieza fina ayuda a aportar equilibrio y dirigir la atención hacia el rostro. Los collares delicados con pequeños detalles brillantes son una alternativa elegante para complementar el conjunto sin restarle protagonismo al vestido. No olvides el tradicional “algo azul”: la tradición de llevar “algo azul” continúa vigente en muchas bodas como símbolo de amor, fidelidad y buenos deseos para la nueva etapa. Hoy muchas novias incorporan ese detalle a través de una joya discreta, como un charm o un dije, que además puede conservarse como un recuerdo de ese momento tan especial. La idea es que cada pieza se convierta en un recuerdo del gran día y continúe formando parte de la historia de amor.

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