Viajar en clase económica no siempre tiene que ser incómodo. Nicole Lazo, una viajera frecuente que ha visitado 36 países junto a su esposo y su hijo de 15 años, aprendió varios trucos para dormir en el avión, elegir la ropa adecuada y hasta ver películas sin sostener el celular con la mano.

“No me considero una influencer de viajes, sino alguien que sabe mucho de viajar porque lo hago todo el tiempo”, contó la californiana al portal What’s The Jam.

Uno de sus consejos más prácticos tiene que ver con el uso de una gorra. “Puedes enganchar la parte de atrás de la gorra en el seguro de la bandeja y colocar tu celular dentro, así no tienes que sostenerlo tú mismo”, explicó.

Entre sus trucos destaca usar una gorra como soporte para el celular y así ver películas sin sostenerlo en la mano. (Foto referencial: Pixabay)

Según ella, no todos los teléfonos tienen funda con soporte y no todos los aviones ofrecen un lugar para ponerlos, por lo que este truco resulta muy útil.

Dormir bien en vuelos largos también es clave. “Si vuelas más de siete horas o en un vuelo nocturno, debes hacer todo lo posible por dormir antes de aterrizar”, recomendó Lazo, aunque admite que no siempre es fácil.

Para lograrlo, sugiere el uso de accesorios básicos: “Lo número uno es una almohada de viaje. He probado muchísimas y me gusta la que se engancha al asiento y sostiene tu cabeza junto con el antifaz”.

La experta también recomienda llevar una almohada de viaje que sujete la cabeza, un antifaz, tapones para los oídos y una manta propia para dormir mejor en el avión. (Foto referencial: AwayIGI / iStock)

Su esposo, en cambio, sigue prefiriendo la clásica almohada en forma de U. “Definitivamente es una cuestión de preferencias personales”, comentó.

Lazo también recomienda llevar antifaz y tapones para los oídos. “Las luces del avión se encienden y apagan todo el tiempo, y el ruido de la gente hablando o de los niños llorando puede arruinar el descanso”, explicó.

El frío es otro enemigo durante los vuelos. “Un avión puede convertirse en una caja de hielo y dejarte temblando todo el tiempo”, señaló. “Sé que algunas aerolíneas te dan una manta, pero normalmente no son muy calientes, así que siempre llevo la mía”.

En cuanto a la ropa, sugiere prendas cómodas como joggers, un top ligero y una casaca con bolsillos con cierre para mantener seguros los objetos personales. (Foto referencial: Pixabay)

Finalmente, Nicole cuida mucho lo que usa para viajar. “Me pongo joggers cómodos, una camiseta ligera y una casaca con cierre y bolsillos con cremallera”, contó.

Esto no es solo por comodidad, sino también por seguridad: “Guardo mi celular o cosas de valor en los bolsillos si no quiero dejarlas en mi equipaje ni en el asiento. Así tengo la tranquilidad de que no voy a perder nada”.

