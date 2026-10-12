Existen hombres y mujeres que, sorpresivamente, colocan nombre a sus coches, plantas o objetos personales. A primera impresión, puede deducirse que estas personas suelen tener una actitud infantil o carecen de amistades, pero no necesariamente significa ello. Los profesionales en psicología han relevado distintas respuestas al respecto que te interesarán conocer. Sigue leyendo este artículo informativo.

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Posiblemente te identifiques con este comportamiento. Tienes distintas cosas en tu hogar que les has colocado un nombre peculiar, como si se tratara de una persona muy cercana a ti. Eso demuestra que dichos artículos tienen un valor importante para ti.

En esa línea, ¿esta práctica realmente tiene una significado negativo o positivo? Te comentaré que distintos investigadores han realizado estudios para tener una mejor noción sobre este patrón.

Los profesionales en psicología consideran que este hábito no tiene por qué considerarse negativo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que ponen nombre a sus objetos personales

En una conversación para el diario CuerpoMente , la psicóloga Leticia Martín Enjuto consideró que la colocación de nombres a objetos personales demuestra que el individuo presenta un perfil muy emocional y una facilidad para crear vínculos afectivo.

Esto no significa que la persona le atribuya sentimiento a dicho artículo; al contrario, sabe que realmente es un objeto que puede deteriorarse conforme pase el tiempo, pero tiene un importante significado emocional, ya que formó parte de un buen recuerdo.

“Los seres humanos tenemos una tendencia natural a buscar significado en aquello que nos rodea. Lo hacemos con los lugares, las canciones, las fotografías, los regalos o incluso con determinados objetos que conservamos durante años, aunque ya no tengan una utilidad concreta”, explicó la profesional.

Para la psicología, el hábito de colocar nombre a los objetos demuestra que la persona presenta un perfil emocional. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Distintos profesionales en psicología consideran que no se trata de una actitud infantil o que exista algún trastorno mental; al contrario, lo recomiendan totalmente, pues permite a la persona en conectar con distintos sentimientos positivos, tales como la gratitud y sensación de pertenencia.

Otra razón por la cual alguien etiqueta con nombres a sus objetos debe a que les ayuda a diferenciarlos y clasificarlos. De esa manera, sienten una mejor organización y pueden sentir un mayor alivio mental ante sus constantes responsabilidades.

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